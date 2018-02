Teun van de Keuken start school in Amsterdams tuinhuis

De nieuwe school heet De Vluchtheuvel en is gezeteld in een tuinhuisje midden in een vakantiepark. Het zou om een school gaan die zich richt op vrij en veilig onderwijs, maar docenten en leerlingen zijn nergens te bekennen.



Het oprichten van de school is onderdeel van de komende uitzending van De Monitor. Het televisieprogramma wil zo de vrijheid van particuliere scholen aan de kaak stellen. Een eigen school oprichten kan nu te makkelijk, stelt Van de Keuken.



Onrust

Van de Keuken hoefde geen lesplan te overhandigen of iets te zeggen over de docenten die op zijn school komen te werken. Er moet wel iemand met lesbevoegdheid aan de school verbonden zijn, maar die hoeft niet voor de klas te staan. De docent kan net zo goed een vrijwilliger zijn, ontdekte Van de Keuken.



Volgens hem is er veel onrust onder ouders die voor een particuliere school kozen, maar nu tot de conclusie komen dat het onderwijs helemaal niet goed genoeg is. Van de Keuken wil duidelijk maken dat scholen die geen subsidie van de overheid ontvangen nu te veel vrij spel krijgen op de onderwijsmarkt.