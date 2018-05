Testvlucht simuleert geluid Lelystad Airport in 2020

Protest

De komst van Lelystad Airport zorgde eerder al in hevige discussies. De actiegroepen, die zich verzamelt hebben in 'Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen' (SATL), hebben geen vertrouwen in de belevingsvlucht.



De ene vlucht is volgens SATL niet te vergelijken met de hoeveelheid vluchten over het gebied als het vliegveld open gaat. "Het is alsof je de irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren", schrijft SATL in een verklaring.



Op Lelystad Airport zullen ongeveer 10.000 starts en landingen per jaar plaatsvinden. Dit komt neer op 27 per dag. Op Schiphol zijn dat er gemiddeld zo'n 675.



Het ministerie heeft aangegeven dat de belevinsvlucht geen invloed zal hebben op verdere besluitvorming.



