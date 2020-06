Teststraat RAI brengt 88 coronabesmettingen aan het licht

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit. Beeld Kees Martens/DCI Media

De cijfers gaan over dinsdag 2 juni tot en met zondag 7 juni. De coronateststraat in de RAI is sinds 2 juni geopend voor mensen met klachten die zich willen laten testen op het virus. Dan moeten zij een afspraak maken via het landelijke testnummer (0800-1202). Mensen met bijvoorbeeld een loopneus kunnen lopend, fietsend of met de auto door de drive-through.

Het percentage van positieve testen ligt op 1,9, schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Nog niet alle uitslagen zijn binnen, ‘maar het geeft wel een goede indicatie’ volgens een woordvoerder van GGD Amsterdam.

Bij alle 88 positief geteste mensen is een bron- en contactonderzoek gestart.

De RAI blijft tot 1 september beschikbaar voor testen. De gemeente wil deze week ook een tweede teststraat openen in de stad op een nader bekend te maken locatie. De GGD test daarnaast ook bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Dan gaat het vaak om zorgmedewerkers.