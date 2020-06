Testen op corona? Met de fiets aan de hand in de Rai

Sanne Tames en haar dochter Ella laten zich testen in de Rai. Beeld Jakob van Vliet

Als het traant, is het goed. En tranen doet het bij vrijwel alle Amsterdammers die in de Rai laten testen op corona. Ella van 21 maanden geeft daarbij zelfs een enorme brul die schalt door de ontvangstruimte in het Holland-complex van het evenementen- en beurscomplex. Kort, maar krachtig.

Het is inmiddels bekend: een coronatest ondergaan is geen pretje. Als het medische wattenstaafje diep in de neus wordt geduwd geeft dat, iedereen zegt het, een nogal onprettig gevoel en kunnen de tranen je kennelijk in de ogen springen. Maar als je zoals Ella nog twee moet worden en je toch al wordt benaderd door volledig ingepakte GGD-medewerker, dan zijn alleen tranen natuurlijk niet voldoende.

‘Koortsig en snotterig’

Moeder Sanne Tames, die zichzelf ook heeft laten testen, is blij met de verruimde mogelijkheden. “Ze is al een tijdje koortsig en snotterig. Dat hoeft natuurlijk niet te beteken dat het gelijk corona is, maar ik werk in de kinderopvang en afgelopen weekend voelde ik me zelf ineens ook niet lekker. Het is dan beter om je maar gelijk te testen.”

Er zijn opvallend veel kleine kinderen op deze eerste testdag in de Rai. Voorop in een zitje aan het stuur of met soms drie tegelijk in een volautomatische bakfiets: jonge ouders zijn in groten getale afgekomen op de nieuwe en uitgebreide teststraat. Boven, in de grote hal, is een parcours ingericht voor auto’s, maar beneden kunnen mensen met de fiets aan de hand een coronatest ondergaan.

Beeld Jakob van Vliet

Milde klachten

Ook mensen met milde klachten kunnen nu een test ondergaan, dus er was behoefte aan meer ruime, zegt Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziekten bij de GGD Amsterdam. “Op onze vorige locatie testten we steeds 60 tot 70 mensen per dag, hier hebben we alleen de eerste dag al bijna 700 afspraken ingepland.”

De Rai is bij uitstek toegerust om zulke teststraten goed in te richten, zegt Bas Dalm, commercieel directeur van de organisatie. “We weten hoe we dit moeten organiseren en, helaas, we hebben in deze periode vanwege het feit dat alles stilligt in onze branche ook de ruimte om ter beschikking te stellen aan de GGD en de gemeente.”

750 tests per dag

Ook belangrijk, zegt Van Duijnhoven: er is de mogelijkheid om uit te breiden. “Als het nodig is, kunnen we in de winter uitbreiden tot misschien wel 2000 testen per dag. Wij zijn daar in principe klaar voor, de beperkende factor is nu de laboratoriumcapaciteit. Die is nu afgesteld op maximaal 750 per dag, maar als we er meer willen doen, dan kan dat ook worden uitgebreid.”

De operatie verloopt soepeltjes op deze eerste dag in de Rai: mensen die zich van tevoren hebben aanmeld met klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur, krijgen een uitnodiging om langs te komen. Nadat bij hen de test is afgenomen krijgen ze binnen twee dagen de uitslag. Word je gebeld door het landelijk coördinatiecentrum dan is die uitslag negatief. Als je positief test op corona krijg je gelijk de Amsterdamse GGD aan de lijn die dan beginnen met het uitgebreide contactonderzoek.

Géén corona

Virginia Stein is er blij mee: ze had al meer dan een week last van snotterigheid en niezen. “Ik ben heel voorzichtig met corona, mijn dochter vindt het een beetje onzin dat ik me laat testen, maar ik vind: het is beter om het te weten als je het onder de leden hebt.”

En over die vele kinderen? GGD-chef Van Duijnhoven: “Vrijwel alle kinderen die worden getest, blijken geen corona te hebben.”

Beeld Jakob van Vliet