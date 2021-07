Testafspraak maken in Amsterdam kan door storing alleen telefonisch, niet online

“We roepen mensen op vooral te bellen, want er is nog genoeg capaciteit.” Beeld Getty Images

Wie een test probeert te boeken, krijgt het bericht ‘geen testplaats gevonden’ te zien. Wel kunnen mensen nog telefonisch een test inplannen via de afsprakenlijn van de GGD. Volgens de woordvoerder is er nog genoeg plek in Amsterdam. Alleen op de locatie in Zuidoost is er een dag wachttijd.

Het probleem speelt alleen in Amsterdam. De koepelorganisatie GGD GHOR meldt dat er geen landelijke storing is en dat een test boeken buiten Amsterdam online wel mogelijk is.

Het is onduidelijk wanneer de storing begon en waarom deze zich alleen in Amsterdam voordoet. “We doen er alles aan om het nu op te lossen. In de tussentijd roepen we mensen op vooral te bellen, want is er genoeg capaciteit.”

Topdrukte vaccinatielijn

Ook de vaccinatielijn wordt bedolven onder telefoontjes. Het is er ‘onverminderd druk’, zegt de organisatie GGD GHOR Nederland, en daardoor kunnen bellers moeite hebben om iemand aan de lijn te krijgen. Het callcenter werd op maandag meer dan 100.000 keer gebeld

Veel mensen proberen een eerste afspraak te maken, anderen willen hun afspraak verplaatsen vanwege de vakantie. Ook zijn er mensen die eerder hun tweede prik willen. Zorgminister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat het zogeheten ‘prikinterval’ bij de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zou worden verkort. Maar het is niet bekend wanneer dit in zou moeten gaan. Het is nu nog niet mogelijk een nieuwe afspraak voor de tweede prik te maken.