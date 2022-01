Test geslaagd: een drone kan de brandweer prima helpen als vliegende verkenner

Terwijl brandweerlieden het proefbrandje blussen, maakt de drone beelden van het bluswerk. Beeld Dingena Mol

De boodschap wordt met gejuich ontvangen, even voor een uur ’s middags: “De fik gaat er nú in.” Je kunt een brandweerman of -vrouw geen groter plezier doen dan hem of haar de boel eens goed in de hens te laten zetten, lijkt het wel.

Alles voor de goede zaak natuurlijk, het vat aan de zijkant van het Marineterrein wordt niet in brand gestoken om eventuele pyromane verlangens te bevredigen: hier wordt serieus getest. Want zodra de vlammen oplaaien, zet zich vanaf de kazerne Nico bij de IJtunnel een drone in beweging. De op afstand bestuurde vliegende camera dient als vooruitgeschoven post voor de brandweerauto’s die min of meer gelijktijdig vertrekken.

In de ruimte op de vierde verdieping van de kazerne die nu even als de controlekamer fungeert, is op een groot scherm te zien hoe de drone met een noodvaart richting Marineterrein vliegt. Terwijl brandweerwagens nog over de Prins Hendrikkade rijden, is de camera al aangekomen bij de brand.

Haarscherpe beelden

Het zijn indrukwekkend scherpe beelden. Mensen die zich bij het testbrandje ophouden, onder wie de fotograaf van Het Parool, zijn duidelijk herkenbaar. Als de dronepiloot overschakelt op een thermische camera, verschijnt in het midden van het scherm een oplichtende vlek. Inpandige branden kunnen hiermee worden opgespoord.

De brandweer opereert altijd volgens duidelijk omschreven protocollen. De inzet van drones kan ertoe bijdragen dat meer informatiegestuurd wordt gewerkt, zegt Joshua Serrão, die met enkele collega’s namens het gemeentelijke Amsterdam Drone Lab aanwezig is. “Theoretisch gaat zo’n drone vooruit om alvast een analyse te maken van de brand. Brandweermensen krijgen daarmee extra informatie over wat ze zullen aantreffen.”

Completer beeld

Want de brandweer mag doorgaans tot in de puntjes voorbereid zijn, zij komt er toch vaak ter plekke pas achter hoe de situatie precies is. Peter Butter, officier van dienst en bij de brandweer belast met innovatie: “Met een drone zie je simpelweg meer.”

Het belang van de beelden kan ’m zitten in kleine dingen. Neem bijvoorbeeld de route die de brandweer kiest op weg naar een melding. De drone zou kunnen constateren dat er obstakels zijn die de aanrijtijd verlengen. “Met een drone kun je dan een andere route voorstellen.”

Een van zijn collega’s ziet nog meer voordelen: “Als je als brandweerman ter plekke bent, heb je niet gelijk overzicht. Wat speelt zich aan de achterkant van een brandend gebouw af? Slaat de brand over? Met drones kan je dat allemaal veel beter in kaart brengen.”

2400 dronemeldingen

De drone is in opkomst in de stad. Het dronedetectiesysteem van de gemeente, dat het Amsterdamse luchtruim in de gaten houdt, telt tegenwoordig al zo’n 2400 meldingen per maand. Meestal zijn dat enthousiastelingen die met een eenvoudig apparaatje opstijgen, maar gezien de drukte op de grond wordt ook steeds meer nagedacht over de inzet van drones voor nuttige toepassingen. Serrão: “Het Drone Lab probeert de toekomst naar voren te halen en in publiek-­private samenwerkingen te kijken naar hoe onbemande air mobility kan bijdragen aan een leefbare stad.”

Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan apothekers die medicijnen afleveren door de lucht of aan drones die vervuiling van het water in kaart brengen. En aan de brandweer dus. Als het de komende jaren makkelijker wordt om je in het Amsterdamse luchtruim te begeven, willen de brandweermannen er helemaal klaar voor zijn.

Het verloop van de test moet nog worden besproken, maar Butter is tevreden. “We zagen heel veel details. Meer dan genoeg. We moeten een systeem verzinnen om te voorkomen dat mensen die een brand moeten blussen, overvoerd worden met informatie. Maar de drone kan zeker een heel goede bijdrage leveren aan onze informatiepositie.”