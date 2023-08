Tess van Zwol heeft al 10 jaar een eigen Prideboot tijdens Canal Parade: ‘Tof als meer gewone Amsterdammers meedoen’

Portretten en jubileumfoto’s in De Hallen

Ter ere van het tienjarig jubileum van de Prideboot van Tess van Zwol, maakte fotograaf Anne van Zantwijk (32) twaalf portretten van passagiers in caleidoscopisch thema, die op de zijkant van de praalboot worden afgebeeld. “Een kaleidoscoop zien wij als symbool voor de wereld,” zegt de fotograaf. “Elke kraal is gelijkwaardig én onmisbaar in het grotere geheel.”

De twaalf geportretteerden zijn elk op hun eigen manier verbonden met de lhbtq+-gemeenschap en hebben uiteenlopende verhalen: van dragqueen Miss Icy tot Sam, een non-binair persoon, en een heteroseksuele man die getrouwd is met een lesbische vrouw. “Ik wilde mensen portretteren die we niet vaak zien in kunst of media,” zegt Van Zantwijk. “Het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, maar hopelijk zorgen de persoonlijke verhalen ervoor dat bezoekers zich meer verbonden voelen.”

Naast de twaalf portretten van Van Zantwijk wordt in de Hallen ook werk geëxposeerd van Arenda de Hoop: foto’s uit alle tien de jaren van de Tess van Zwol-Prideboot.

Expositie ‘Kaleidoscope: From Each Perspective You Are Included’ is van 1 augustus tot en met 30 september gratis te zien in de Passage in De Hallen.