Tess Posthumus beste vrouwelijke bartender ter wereld

In New Orleans vond zaterdag het jaarlijkse cocktailevenement Tales of the Cocktail plaats. Joe Schofield van de Tippling club uit Singapore werd tot winnaar verkozen.



Posthumus (29) werkte jarenlang bij cocktailbar Door 74 met Timo Janse. Inmiddels hebben ze hun eigen bar geopend op de Singel: Flying Dutchmen Cocktails. Hun toko kon eveneens iets winnen: de zaak had een nominatie voor Best New International Cocktail Bar binnengesleept. De prijs wisten Janse en Posthumus niet te verzilveren.



Het is niet voor het eerst dat Posthumus een prijs in de wacht sleept. In 2015 werd ze bekroond tot beste bartender van Nederland.



Lees ook: Wat drinken we deze zomer? De trends op een rij