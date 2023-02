Terwijl de passagiers in lange rijen wachtten, verdampten de miljoenen euro’s op Schiphol

Vorig jaar de ellenlange rijen, nu de financiële gevolgen. De druktechaos op Schiphol heeft de luchthaven en huismaatschappijen KLM en Transavia honderden miljoenen euro’s inkomsten gekost. Dit jaar moet het beter worden, al blijft het tekort aan bagagemensen een hoofdpijndossier.

Of de drukteverliezen op Schiphol voortaan verleden tijd zijn, moet nog blijken. Maar de financiële gaten die zijn geslagen door de perikelen in 2022 zijn fors. KLM liep vorig jaar zeker 350 miljoen euro aan inkomsten mis door het drukte-infarct op Schiphol.

Dat werd allereerst veroorzaakt doordat de maatschappij vluchten moest vertragen, verplaatsen en zelfs cancelen. Omdat die problemen vervolgens beteugeld werden door inperking van het aantal passagiers dat dagelijks vanaf de luchthaven kon vliegen, moesten KLM en Transavia ook in najaar en winter 2022 veel vluchten schrappen en konden geplande herstelplannen van de maatschappijen de la in.

De drukteproblemen kostten de maatschappij, nog los van de misgelopen inkomsten, 75 miljoen euro, zegt financieel topman Erik Swelheim van KLM. Dat betrof onder meer claims van passagiers. In de laatste drie maanden van 2022 leed KLM daardoor 2 miljoen euro verlies, terwijl op winst was gerekend.

Slecht hoofdstuk

Voor Schiphol zelf is de financiële klap relatief nog veel groter. De luchthaven moest 120 miljoen euro uitgeven aan maatregelen om het drukte-infarct enigszins in de hand te krijgen, waardoor het jaarverlies op 77 miljoen euro uitkwam, nog erger dan in de twee voorgaande coronajaren. En dat terwijl de omzet op 1,5 miljard euro uitkwam, hoger dan in 2019.

Schipholtopman Ruud Sondag is er van overtuigd dat het dit jaar beter zal gaan. “2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. In 2022 zijn we gestart met het doorvoeren van structurele verbeteringen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”

Passagiers die door de drukte hun vlucht misten bij Schiphol, hebben daar in totaal 6000 claims voor in totaal 5 miljoen euro ingediend. Over claims van maatschappijen doet de luchthaven geen uitspraak.

‘Meivakantie gaan we doen’

In de komende meivakantie zegt de luchthaven weer vrijwel volledig te kunnen draaien, omdat de afgelopen maanden veel nieuwe beveiligers zijn aangenomen en de eerste stappen zijn gemaakt om de arbeidsomstandigheden bij afhandelaars te verbeteren.

Alleen op de drukste momenten op de drukste dagen moet het aantal passagiers enigszins worden beperkt, maar zowel Schiphol als de luchtvaartmaatschappijen verwachten daar geen grote problemen door.

“We gaan het doen in de meivakantie,” aldus Sondag vrijdag. “Het wordt voor reizigers en maatschappijen beter dan vorig jaar. Meer reizigers, een betere beleving. In samenspraak met de maatschappijen en andere spelers hebben we grote vorderingen gemaakt. Van 40.000 naar gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers – 6000 per dag minder dan in precoronajaar 2019. Op pieken kunnen we naar 75.000 passagiers.”

“We willen wel een reserve inbouwen vanwege de problemen in de bagageafhandeling. Ik wil erkenning voor de werkdruk en beloning van grondpersoneel. Dat bespreken we nu nog steeds. Het blijft een zorg. Die mensen vragen: laat ons niet in de steek. Daarom gaan we voorzichtig opschalen: eerst leren lopen en dan rennen.”

Ongenuanceerde ingrepen

De krimpplannen van het kabinet, dat vasthoudt aan plannen het aantal vluchten op Schiphol 12 procent te temperen, vormen het volgende obstakel. “Het aantal vluchten op Schiphol is al beperkt en we zien dat er plannen zijn voor ongenuanceerde ingrepen,” zegt topman Benjamin Smith van Air France-KLM. “Vanuit commercieel oogpunt zij we hier fel op tegen. We zullen dan zien dat de passagiers die niet meer van Schiphol gebruikmaken, gewoon via andere vliegvelden gaan vliegen. Het lost niets op”

“De doelen die men wil bereiken, kunnen op andere manieren worden bereikt. We investeren miljarden in nieuwe stille vliegtuigen, waaronder de vrachtvliegtuigen die vaak ’s nachts vliegen. Dat overtreft elke andere ingreep waarover nu wordt gedacht.”

“Schiphol is een droom van zo veel concurrenten, de benchmark voor andere luchthavens. We hopen dat beleidsmakers dat ook gaan realiseren. Reductie van Schiphol is van grote impact op onze activiteiten en de Nederlandse economie. Het is onbegrijpelijk dat hier in Nederland niet meer debat over is.”

Toekomst onduidelijk

“Alle initiatieven moeten worden overwogen, zodat we op 500.000 vluchten kunnen blijven,” zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel. “Des te sneller, des te beter. We hoeven niet terug naar 440.000 vluchten op Schiphol.”

Zo is volgens Rintel volstrekt onduidelijk hoeveel vluchten er vanaf november vanaf Schiphol uitgevoerd kunnen worden. Eind vorig jaar bleek dat de voorgenomen krimp op Europese bezwaren stuit.

“Ik kan niet zeggen wat we gaan doen als ik niet weet wat de toekomst brengt,” aldus Rintel. “De effecten van onze vlootvernieuwing op geluidsreductie en milieuwinst moeten beter worden berekend. Ik hoop dat het niet weer 15 jaar moet duren voor er een nieuw vliegstelsel voor Schiphol is ontwikkeld.”

Majeure impact

Rintel: “Natuurlijk kijken we ook naar de impact van krimp. We vliegen naar 170 bestemmingen die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie. Daar vallen er bij krimp zeker 30 van weg. Dat zal een majeure impact hebben op de investeringen die we moeten doen. Als we onze vlootinvestering kunnen uitvoeren, bereiken we de geluids- en uitstootbeperking sneller.”

Ondanks de Schipholchaos schreef KLM over heel 2022 wel zwarte cijfers: 706 miljoen euro. De omzet was met 10,7 miljard euro weer bijna op het niveau van voor corona, doordat de ticketprijzen stegen om de veel duurdere brandstof te compenseren. Volgens KLM wordt dit jaar ook weer qua aantal vluchten het niveau van 2019 bereikt.

Moederbedrijf Air France-KLM boekte vorig jaar 744 miljoen euro winst en 26,4 miljard omzet.