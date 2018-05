Terugschroeven aantal diersoorten Artis onderzocht

Dat laat wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) weten in een brief aan het college van b. en w..



Artis voldoet aan de landelijke en Europese wetgeving op het gebied van dierenwelzijn, maar zal volgens de wethouder actief doorgaan dat te verhogen om voorloper te zijn op dit gebied. Een onderdeel hiervan is een herwaardering van het aantal diersoorten.



De afgelopen 15 jaar is het aantal diersoorten in Artis al gehalveerd tot 545 soorten. Daardoor is het mogelijk geworden de leefruimte van de soorten die nog wel in Artis vertoeven uit te breiden.



Zo is er gekozen om geen ijsberen en bepaalde roofdieren meer te houden. Daarentegen zijn juist de leefruimten van de jaguars, olifanten, lemuren, wallaby's en die voor verschillende apen- en vogelsoorten de afgelopen jaren uitgebreid.



Lees ook: Voor kunstenaars is Artis zeer inspirerend