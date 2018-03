Teruglezen - Astrid Holleeder getuigt: 'Het ultieme verraad'

'Hij is Cor letterlijk de baas geweest'

In een gesprek zegt Willem dat hij Cor van Hout de baas is. Astrid, huilend: "Cor is er niet meer. Hij is Cor letterlijk de baas geweest, bedoelt-ie."



Astrid: "Ik was toen helemaal van slag om wat hij over Cor zei. Ik mag niet emotioneel zijn over Cor waar hij bij is. Ik hoor bij hém te horen, niet bij Cor. Het is de enige opname waarop u mij hoort huilen. Het kán (in Willems ogen) niet dat ik om Cor huil. Je mag niet eens verdriet hebben om iemand."



Willem Holleeder mompelt geregeld verontwaardigd tegen zijn advocaat Robert Malewicz, die aan zijn linkerzij zit.



Rechter Mildner: "Uw broer zegt dat hij dreigde om druk te zetten..."



Astrid: "Er zijn zat mensen die dreigen en gekke dingen zeggen. Dat ben ik gewend. Cor zei ook wel gekke dingen, ik ook. Maar bij Willem gaat de trein steeds maar harder en heeft het altijd een slechte afloop. Dat is het probleem. Ik heb het gezien bij Cor van Hout, bij Willem Endstra, bij Kees Houtman... Bij Endstra heeft het lang, lang, lang geduurd, hè, maar het kan tien jaar duren: hij doet het."



De criminele kroegbaas Thomas van der Bijl had over Holleeder gezegd dat die Cor van Hout had laten liquideren. Astrid: "Dat is in de ogen van Willem de reden dat hij is veroordeeld in Kolbak (zijn grote afpersingszaak). Het is allemaal de schuld van Thomas en de familie van Cor."