Terugkoop oude raadhuis Landsmeer blijft hoofdpijndossier: ‘Ze willen mijn pensioen afpakken, ze moeten zich schamen’

Restaurant De Pepermolen in het oude raadhuis van Landsmeer. Beeld Birgit Bijl

Het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat 38 – tegenover het huidige gemeentehuis – werd zo’n 25 jaar geleden door de gemeente verkocht aan de lokale horeca-ondernemer Mica Stojanovic die er zijn restaurant De Pepermolen naar verhuisde. De gemeente bedong daarbij het eerste recht van terugkoop.

Anderhalf jaar geleden meldde Stojanovic (74) zich bij de gemeente: hij wilde het pand verkopen en met pensioen gaan. Het vorige college besloot daarom te kijken naar dat eerste recht op terugkoop. In het voorjaar werd het pand door de gemeente getaxeerd op 610.000 euro. Dat is voor Landsmeerse begrippen aan de lage kant: Stojanovic zegt anderhalf miljoen te kunnen krijgen voor het pand dat op de Landsmeerse erfgoedlijst staat en over een hotelvergunning voor veertien kamers beschikt.

Het huidige college zegt ‘de regie te willen houden over het perceel’. Het pand zou weer als gemeentehuis kunnen dienen na een bestuurlijke fusie met buurgemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland. Iets waar Landsmeer nog altijd op uit is. Maar een financiële dekking voor de plannen ontbreekt en ook krijg het college het al maanden niet voor elkaar om relevante stukken over het pand naar de raad te sturen.

Flink uit de bocht

Bij de laatste raadsvergadering riepen oppositiepartijen VVD, D66 en PvdA het college en de rest van de raad daarom op om van het eerste recht van terugkoop af te zien om de ondernemer niet langer in onzekerheid te laten.

Tijdens het debat dat volgde, vloog het flink uit de bocht toen verantwoordelijk wethouder Marion Breij voor het ontbreken van stukken naar ambtenaren wees die zich niet konden verdedigen. Ook legde ze de schuld deels bij het vorige college; in het bijzonder bij D66-raadslid Mandy Elfferich, die daarin wethouder was. Breij vergat daarbij dat niet Elfferich, maar wethouder Erik Heinrich, die ook in het huidige college zit, destijds verantwoordelijk was voor het dossier. Elfferich vroeg daarop boos een schorsing aan die daarna door meerdere overleggen bijna een uur duurde.

Uiteindelijk besloot de raad om het agendapunt naar eind februari door te schuiven.

Het is niet het eerste optreden van wethouder Breij dat als onhandig bestempeld kan worden. Eerder uitten hoogleraren in Het Parool al kritiek op haar, omdat ze zich met een advies bemoeide over woningbouw in een gebied in het dorp waar ze zelf een stuk grond bezit.

Mica Stojanovic zegt teleurgesteld te zijn in de gemeente. “Ze willen mijn pensioen afpakken, ze moeten zich schamen,” aldus de horecaondernemer, die nog altijd hoopt op een goede afloop.