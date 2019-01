Terugblik: de eerste lhbt-demonstratie van Nederland

'Wij zijn toch óók mensen van vlees en bloed, wij zijn toch óók mensen met gevoel,' stond op een van de meegebrachte spandoeken. De jongeren protresteerden tegen tegen het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht.



Volgens dat artikel, dat stamde uit 1911, was homoseksueel contact tussen 16 en 21 jaar strafbaar, terwijl dat niet gold voor heteroseksuelen in dezelfde leeftijdsgroep.



Door de wet riskeerde je zo als man van 27 jaar een celstraf van maximaal vier jaar voor het hebben van een relatie met een 20-jarige man. En die wet werd ook streng gehandhaafd: in totaal werden zo'n 5000 mannen op grond ervan vervolgd. De helft daarvan werd ook veroordeeld tot een gevangenisstraf.



Uiteindelijk werd het omstreden wetsartikel twee jaar later, in 1971, afgeschaft. De kleine demonstratie op het Binnenhof ging de geschiedenis in als eerste lhbt-demonstratie in Nederland, maar zeker niet de laatste.



