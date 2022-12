Terug naar de gijzeling in de Apple Store: ‘Na vijf uur in die kast hield ik het niet meer’

De gijzeling in de Apple Store in februari dit jaar beleefde medewerker Alex Manuputty in een krappe bezemkast. Vanuit die schuilplek hielp hij de politie en beschermde hij drie klanten. ‘Ik dacht: dit is míjn zaak, dit zijn míjn klanten.’

Alex Manuputty (52) tekent op een schrijfblok een plattegrond van de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein. Hij trekt lijnen, zet pijlen (van de richting van de kogels), vierkanten (van de tafels) en stippen (van de positie van de gijzelnemer). Hij was net een klant aan het helpen toen er die dinsdag 22 februari iets na 17.30 uur commotie in de zaak ontstond. “Ik hoorde mensen schreeuwen en dacht dat er misschien een dief was betrapt, maar zag ineens collega’s en klanten, soms al vallend, naar de kantinedeur achter in de zaak rennen. Mensen die bij de toegangsdeuren stonden, vluchtten de winkel uit.”

Bij de trap in het midden van de zaak stond een man in camouflagekleding. Hij schreeuwde en schoot met een automatisch wapen in het rond. “Ik dacht: nu is het menens,” zegt Manuputty.

Bezemkast

Hij zette een spurt in. Vanuit zijn ooghoek zag hij twee vrouwen bij de lift staan – naar later bleek een moeder met haar 13-jarige dochter. “Ik stopte. Ik wist dat ze de lift niet moesten nemen en zei: ‘Volg me, we moeten hier weg’.”

Manuputty’s klant, die aanvankelijk via een voordeur had geprobeerd te vluchten, stond ineens weer naast hem. “Ik wilde met hen samen naar de kantine, maar keek ineens recht in de loop van het wapen van de gijzelnemer. Een boom in de zaak stond tussen ons in. De man leek me niet waar te nemen.”

Met een speciaal pasje opende hij vlug de deur van een bezemkast naast de lift. Zijn klanten liet hij eerst binnen, vervolgens dook hij er zelf in. “Ik gluurde nog even één keer om de hoek om te kijken of wij ook nog weg konden komen, maar het was te gevaarlijk. De man stond twee meter bij ons vandaan en had een bomvest om. Ik wist: dit is foute boel. Dat de kogels niemand hebben geraakt, is ongelooflijk. We hadden allemaal geluk: engeltjes op onze schouders.”

Inmiddels had het dertienjarige meisje in de kast de politie gebeld. Ze kreeg eerst een medewerker van de meldkamer aan de lijn en werd uiteindelijk doorgeschakeld naar een onderhandelaar. “Ik nam de telefoon over. Ik voelde me verantwoordelijk en dacht: dit is míjn zaak, het zijn míjn klanten, ik moet zorg voor hen dragen.”

Dapper

“We hadden een rolverdeling. Mijn klant, een student, luisterde de hele tijd met zijn oor tegen de muur naar de geluiden van de gijzelnemer. Hij plakte ook vlug het kijkgaatje in de deur dicht met een sticker uit de kast. Het meisje zorgde voor haar moeder. Ze gaf geen kik en was zo dapper.”

Manuputty, die destijds drie jaar op de verkoopafdeling van de Apple Store werkte en de bewuste dinsdag eigenlijk vrij zou zijn, bleef onafgebroken met de onderhandelaar aan de telefoon en voorzag de politie van informatie. “Ik vertelde op fluistertoon over de winkel, waar de klanten en medewerkers zaten, via welke ingangen de politie ongemerkt binnen kon komen en waar wij precies zaten. Als de politie schietend zou binnenvallen, konden wij zomaar in de vuurlinie zitten.”

De onderhandelaar gaf verschillende instructies. Manuputty werd geadviseerd zijn bedrijfskleding over zijn T-shirt uit te trekken. Het viertal moest laag blijven zitten in de krappe kast van anderhalf bij twee meter. In geval van ontdekking was het advies mee te werken aan de verzoeken van de gijzelnemer.

Doodsangst

De onderhandelaar kon via camera’s meekijken in de winkel en waarschuwde het viertal als de gijzelnemer in de buurt van de kast kwam. “We moesten dan heel stil zijn.”

Af en toe hoorden ze de gijzelnemer druk heen en weer lopen. Maar juist de momenten van stilte bezorgden Manuputty doodsangst. “Ik dacht: waar zit hij? Wat doet hij? Vindt hij ons? Hoort hij ons? Die stiltes, niet weten wat er gebeurt, dat waren de ergste momenten. Mijn hart zat in mijn keel. Ik dacht: dit is het einde. Mijn leven trok aan me voorbij. Ik nam afscheid van mijn zussen, mijn zoontje van vijftien en twee vrienden. Ik appte ze: ‘Ik zit vast, ben gegijzeld, en de dader is aan het schieten’.”

Manuputty besefte dat rond 21.00 uur, de sluitingstijd van de Apple Store, zowel het licht als de muziek in de winkel automatisch zou stoppen. “Dat was mijn grote zorg. Zonder de muziek liepen wij nog meer gevaar. Dan zou de gijzelnemer ons bij beweging of het geringste geluid kunnen horen. De muren van de kast zijn flinterdun. We hebben alle devices op stil gezet.”

Onwel

Op Instagram zag Manuputty, die allerlei beelden van de gijzeling binnenkreeg, ineens dat er berichten rondgingen dat er vier mensen in een kast zaten. “We schrokken enorm. Gelukkig greep de politie in richting de berichtgevers.”

Een andere complicatie kwam van binnen de kast: de moeder van het dertienjarige meisje raakte halverwege de avond onwel. “Het ging steeds slechter met haar. Ik vroeg aan haar dochter of ik haar mocht aanraken en haar jas, sjaal en hoofddoek mocht uit- en afdoen.”

De onderhandelaar bleef intussen onafgebroken met Manuputty aan de telefoon. Toen de situatie van de vrouw verslechterde, kwam een ambulancebroeder aan de telefoon. “Hij vroeg me mijn Apple Watch bij de vrouw om te doen om zo haar hartslag en hartritme te meten. We moesten tegen haar blijven praten.”

Een Bulgaarse klant werd bijna vijf uur in gijzeling genomen. Beeld ANP

Bukken!

Halverwege de avond wilde Manuputty de kast verlaten. “Ik hield het een paar keer niet meer, ik voelde echt dat ik die kast uit moest. Mijn onderhandelaar bleef heel rustig, zei dat ik dat niet moest doen, en maakte soms een grapje. Hij had zo’n fijne stem, sprak tegen me alsof hij een vriend was.”

De telefoon van het viertal had bijna geen batterij meer. “Ik had nog slechts één procent. Ik hielp de politie om contact te leggen met de laptop van de student.”

Dat bleek niet meer nodig. Rond 22.30 uur hoorde Manuputty ineens tumult buiten de zaak. “We kregen het sein ‘Bukken!’. Even later werd op de deur gebonsd: ‘Politie, politie. Maak de deur open’. Er stonden vijf, zes politiemensen met zware wapens voor de deur. We waren vrij.”

Nachtmerries

In het nabijgelegen Marriott hotel werd het viertal opgevangen, met pizza en drinken. Met de moeder van het dertienjarige meisje ging het na afloop weer relatief goed.

Manuputty: “Ik heb daar de onderhandelaar ontmoet en omhelsd.” Daarna moest iedereen meteen aangifte doen. Manuputty was tegen vieren thuis en viel vermoeid in slaap.

De dagen erna kreeg hij het heel moeilijk. “Ik was bang, had stress, begon te stotteren, kreeg nachtmerries en herbeleefde die avond steeds.”

Manuputty ging naar de napraatsessies die de Apple Store organiseerde. “Zo kreeg ik een beeld hoe de hele avond was verlopen.” De Bulgaarse klant die bijna vijf uur gedwongen met de gijzelnemer doorbracht en aan zijn belager ontkwam – die ontsnapping zou het einde van de gijzeling inluiden – vindt Manuputty ‘zó dapper’.

Manuputty, de andere drie in de kast én de Bulgaarse klant kregen een maand later in de ambtswoning van de burgemeester een heldenspeld van gemeente Amsterdam. Zelf voelt hij zich geen held. “Ik deed wat ik moest doen.”

Salsales

In die tijd begon Manuputty aan EMDR-therapie om het trauma te verwerken. Die behandeling duurt voort. Nog altijd vindt hij het moeilijk over de gijzeling te praten. Om zichzelf verder te helpen is hij begonnen met salsadansen bij Salsa District. “Dat heeft me enorm geholpen. Al na vier lessen was ik van mijn stotteren af.” Ook kickbokst hij vier keer per week, ‘om mijn agressie kwijt te raken’. Het gaat met ups en downs langzaam beter met hem.

Manuputty zou graag weer bij de Apple Store aan de slag gaan, maar realiseert zich dat dat tijd kost. “Ik ben nog steeds met de gijzeling bezig: wat is me overkomen? Wat heb ik gedaan? Als dit...? Als dat...? Wat als het was misgegaan? Ik heb nog een hele weg te gaan. Ik zit nog elke dag in die kast.”