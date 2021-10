Terrorist Salah Abdeslam moet getuigen in Nederlandse wapenzaak

Rechtbanktekening van Salah Abdeslam (rechts). Beeld AFP

Salah Abdeslam wordt gezien als een van de terroristen die de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis hebben voorbereid. Hij zou een van degenen zijn geweest die probeerden het Stade de France binnen te dringen met een bomgordel om daar een zelfmoordaanslag te plegen. Hij staat momenteel terecht in Frankrijk.

Hij moet getuigen in de zaak 26Agawan. In die zaak is de Amsterdamse ex-jongerenwerker Anass A. hoofdverdachte. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij bemiddeld hebben bij de verkoop van Kalasjnikovs die bij de terreuraanslag in het muziektheater Bataclan gebruikt zouden zijn.

Anass A. is een volle neef van de Belgische Ali El Haddad Asufi, die verdacht wordt van voorbereiding van de aanslagen in Parijs in november 2015 en die in Brussel in maart 2016. Asufi was enkele weken voor de aanslag in de Bataclan in Nederland. Volgens het OM kwam hij hier om wapens te bemachtigen en hielp Anass A. hem daarbij.

Aanslag in Brussel

Aan de basis van het onderzoek staan twee verklaringen van Osama Krayem, een Zweedse Palestijn die actief is geweest voor IS. Hij wordt beschouwd als een zelfmoordterrorist die bij de aanslag in Brussel een bom zou hebben laten afgaan. Mogelijk doordat hij op het laatste moment terugkrabbelde, overleefde hij de aanslag. Na zijn aanhouding verklaarde Krayem dat de wapens van de aanslagen in Parijs uit Nederland afkomstig waren.

Daarop werd in Nederland een onderzoek opgestart waarin het vermoeden rees dat Anass A. wapens had geregeld voor zijn neef Asufi. Anass A. ontkent de beschuldiging. Hij heeft verklaringen afgelegd waarin hij stelt niet in wapens, maar in wiet te hebben gehandeld met zijn neef.

Naast Salah Abdeslam moeten Osama Krayem en Asufi worden gehoord in de Nederlandse strafzaak.

De verhoren zijn op het verzoek van Arne Kloosterman, de advocaat van Anass A. “De verhoren kunnen mogelijk nieuw licht werpen op de onschuld van mijn cliënt,” stelt hij.