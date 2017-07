Terreurverdachte met Amsterdammer actief in jihadchats

Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachten een gevaar vormden voor een missie of ambassade in Suriname

Rienksma organiseerde kinderfeestjes in de salafistische El Tawheed-moskee in de Jan Hanzenstraat in Amsterdam-West, al was dat geen lang leven beschoren. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen spoorde hij jongeren aan niet te gaan stemmen, omdat dat in strijd zou zijn met islamitische grondbeginselen. Hij is onbereikbaar voor commentaar, maar ontkende eerder betrokken te zijn bij jihadpropaganda.



Blanke agenten

De Surinaamse opsporingsdiensten hebben niet bekendgemaakt wat de precieze verdenkingen tegen de broers A. zijn. Hun moeder zei tegen de NOS geschokt te zijn door de aanhouding. "Mijn zonen zijn overtuigd moslim en bidden meerdere keren per dag, maar ze zijn tolerant tegenover andersdenkenden."



Parlementariër Ronnie Brunswijk reageerde in Surinaamse media ook op de aanhouding van zijn dochter en schoonzoon. "Ik zie mijn dochter al in zo'n rotzooi, zoiets gaat zij nooit doen."



Omdat omwonenden bij de arrestaties ook blanke agenten zagen, gonst het sindsdien van geruchten dat Amerikaanse agenten betrokken waren, al ontkent de overheid dat. Ook berichten dat een aanslag op de Amerikaanse ambassadeur dreigde, zoals een Surinaamse bron meldt, ontkent de Surinaamse justitie: "Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachten een gevaar vormden voor een missie of ambassade in Suriname."