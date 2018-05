Terreurmaatregelen moeten van de stad geen bunker maken

De moderne oorlog wordt juist weer vaker uitgevochten in de stad Tim de Boer

"Maar de moderne oorlog wordt juist weer vaker uitgevochten in de stad, in de vorm van aanslagen, met ruimtelijke gevolgen. Je ziet dat in Indiase steden inmiddels hele wijken worden afgegrendeld, ook in Londen is sinds de IRA een veiligheidsring gebouwd in het centrum."



In Nederland is volgens De Boer Den Haag een sprekend voorbeeld. Vooral het gebied rond de Amerikaanse ambassade werd een vesting, met afgezette wegen, metershoge hekken en heel veel palen, 75 centimeter naast elkaar.



"Het verbaast mij niet dat er nu onder burgemeester Van Aartsen ook in Amsterdam wordt besloten de tijdelijke barrières structureel in te passen in de openbare ruimte. In Den Haag is hij gewend aan deze ontwikkeling."



Wijlen burgemeester Van der Laan moest niets hebben van fysieke maatregelen tegen terrorisme. Bekend is hoe hij ooit een exploitant van een kerstmarkt verbood betonblokken te plaatsen, na een aanslag op een Duitse kerstmarkt.



Hij vond dat terroristen geen vat moesten krijgen op de manier van leven in de stad. Juist met het neerzetten van controleposten en betonblokken gebeurt dat wel. Op aandringen van de ondernemers in de Kalverstraat startte Van der Laan in de zomer van 2017 wel met een risico-­inventarisatie van kwetsbare plekken in de stad, waar de huidige maatregelen uit voortvloeien.



Volgens De Boer zijn fysieke veiligheidsmaatregelen in steden een nieuwe realiteit en kunnen ontwerpers er maar beter voor zorgen dat het opzichtige beton wordt vervangen door elegantere alternatieven, liefst met dubbelfunctie.



Als veiligheid een factor wordt in de inrichting van de openbare ruimte, zal volgens De Boer een aantal plekken moeten worden herontworpen.