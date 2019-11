Terreurdeskundige: Amsterdam faalt in aanpak radicalisering

Screenshot van YouTube. Beeld youtube

Amsterdam staat aan de vooravond van een veiligheidscrisis, mede als gevolg van de falende aanpak van radicalisering. Die alarmerende boodschap verkondigde Sandee afgelopen dinsdag in een nieuwsprogramma van The Investigative Journal, een onderzoeksjournalistieke website opgezet door enkele gerenommeerde journalisten.

Volgens Sandee, voormalig politiek strategisch analist bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en verbonden aan het particuliere onderzoeksbureau Blue Water Intelligence, legt het gemeentelijk apparaat het af tegen talloze radicale salafisten.

Gebrekkig beleid

Afgaande op Sandee is er weinig veranderd sinds de ophef in 2017 rond een heimelijke gemeentelijke deradicaliseringscampagne. Er volgde destijds een stroom nieuwsberichten met als rode draad het strafontslag van ambtenaar Saadia Ait-Taleb, die onder meer werd beschuldigd van belangenverstrengeling. In 2018 concludeerde een externe commissie dat de Amsterdamse aanpak tekortschoot.

Nadien gaf burgemeester Femke Halsema het deradicaliseringsbeleid opnieuw handen en voeten. Volgens Sandee vertoont het nog steeds zeer ernstige gebreken. Een woordvoerder van de gemeente wil niet op zijn aantijgingen reageren.

Beschuldigingen

In de studio van The Investigative Journal aan Times Square borduurde Sandee met soms vergaande beschuldigingen voort op een uitvoerig artikel dat hij eerder dit jaar op de website van het medium publiceerde. Ook daarin zoomde hij in op Bilal L., die in 2005 en 2006 tot celstraffen werd veroordeeld voor het bedreigen van Geert Wilders en ronselen voor de jihad, en die gold als lid van de Hofstadgroep (net als Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh). Sandee stelt dat de gemeente nog altijd niet wil toegeven dat het in de persoon van L. ‘een veroordeelde, nog altijd geradicaliseerde terrorist’ inhuurde als deradicaliseringsdeskundige en coach voor radicaliserende jongeren. Volgens Sandee gebeurde dat op instigatie van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan en wordt L. zelfs nu nog van tijd tot tijd ingehuurd.

Hij stelt ook dat de gemeente te veel leunt op deradicaliseringsexperts met Marokkaanse roots. Hij licht Fatima Elatik – ten onrechte aangemerkt als oud-stadsdeelvoorzitter in Slotervaart, in plaats van Oost – uit als ‘protegee’ van Van der Laan.

Ook noemt Sandee berichten over banden tussen de omstreden Moslimbroederschap en Yassin Elforkani, de imam van de Blauwe Moskee die in het verleden ook werd ingehuurd door de gemeente voor het deradicaliseringsbeleid. Burgemeester Halsema ontkende vorige maand nog dat die banden er zijn, net als Elforkani zelf. Sandee wijst op de connectie met Europe Trust, de eigenaar van de Blauwe Moskee die geldt als vastgoedtak van de Moslimbroeders.

Sandee maakt verder een punt van het subsidiëren van stichtingen gelieerd aan moskeeën, waardoor de belastingbetaler in zijn ogen indirect moskeeën financiert. Hij schrijft van een klokkenluider te hebben gehoord over het wegsluizen van fondsen voor deradicalisering naar Marokko.