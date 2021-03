Terrassenprotest op de Nieuwmarkt gestaakt door handhaving

Bij Café Del Mondo op de Nieuwmarkt halen ze de stoelen en tafels ’s ochtends naar buiten. Beeld Lin Woldendorp

Al ruim voor tienen staan de stoelen en tafels voor Café Del Mondo klaar en schuiven de eerste gasten aan. Ze krijgen koffie, maar het beloofde appelgebak blijft uit. Ook mag niemand de zaak in “Het is goed dat iemand zijn nek uitsteekt,” zegt stamgast Ab. “We zitten al veel te lang binnen.”

Na tienen wordt het drukker en neemt ook een handhaver poolshoogte, om na wat aantekeningen weer te vertrekken. “Die koffie pakken ze ons niet meer af,” aldus initiatiefnemer Barry van den Berg van Del Mondo.

Van den Berg zegt toezeggingen van zes zaken op het plein te hebben. Maar de hoop dat andere horecaondernemers aansluiten en hun terrassen uitstallen komt ’s ochtends niet uit. “Ze wachten af,” zegt Van den Berg. “En sommigen durven hun nek niet zo uit te steken.”

Morele steun is er wel. “Natuurlijk steun ik deze actie,” zegt horecaondernemer Roberto Barsoum met een groot aantal zaken op de Wallen. “Alleen hebben wij geen terrassen.”

Dringende oproep

Burgemeester Halsema, die vorige week in Het Parool het kabinet opriep haast te maken met het heropenen van de terrassen, doet dinsdagochtend een oproep aan de horeca om ondanks de moeilijke situatie en hoge nood bij ondernemers de terrassen niet te openen.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester worden stille protestacties zoals een terras afgezet met bijvoorbeeld roodwit lint of met omgekeerde tafels wordt ongemoeid gelaten. Maar het werkelijk openen van terrassen – serveren, gaan zitten – mag niet volgens landelijke regels in verband met de pandemie. “Dan moeten we optreden. Horeca die toch opengaat riskeert sluiting door last onder bestuursdwang.”

Tegen elf uur lopen er twee handhavers binnen bij Del Mondo. Elders op de Nieuwmarkt wordt een dozijn toezichthouders achter de hand gehouden. Na overleg besluit Van den Berg zijn actie te stoppen en het terras weg te halen. Hij krijgt geen boete. Volgens de cafébaas breekt een gebrek aan steun uit de horeca de actie op. “Als je met z'n allen meedoet, dan kan je een vuist maken. Ik steek nu als enige mijn nek uit. Ik heb mijn punt gemaakt.”

Perspectief

De actie op de Nieuwmarkt sluit aan bij een landelijke actie van horeca-ondernemers die vanuit Breda is opgezet. “Geef ondernemers en klanten perspectief,” zegt Van den Berg. “Wij kunnen veel beter over de veiligheid waken dan de gemeente nu doet in de volle parken. Wij zorgen voor de juiste afstand, dat mensen op afspraak komen en zich aan de regels houden.”

Hij is teleurgesteld in de Amsterdamse afdeling van Horeca Nederland, die zich afzijdig houdt. “Ik vind het raar dat de brancheverenging er niet voor zorgt dat Amsterdam meedoet. Ik begrijp ook wel dat horeca meer is dan cafés en restaurants alleen en dat het nachtleven en evenementen geen terrassen kan neerzetten.”

“Maar we moeten toch ergens beginnen. Er staan heel veel zaken op omvallen, zeker in de binnenstad. Dat is schrijnend. Juist de familiebedrijven, de kroegen en restaurants die van waarde zijn vallen als eerste om. Dat moet je niet willen. De stad is al zo kwetsbaar.”

Spoedoverleg

Horeca Nederland Amsterdam heeft begrip voor de actie. “Dit steunt ons ook in ons overleg met Den Haag,” zegt Eveline Doornhegge. “De terrassen kúnnen open, maar dat geldt ook voor de horeca binnen.” De brancheorganisatie wil daarover spoedoverleg met het kabinet. De Amsterdamse afdeling overlegt deze week met burgemeester Halsema hoe, na toestemming, de heropening van de horeca in goede banen kan worden geleid.

“We begrijpen heel goed waarom ondernemers dit doen. We hebben ook serieus overwogen om mee te doen, maar het is ons niet duidelijk of alleen de terrassen worden uitgestald of de zaken ook echt open gaan. Dan wordt het een hele uitdaging om mensen van de terrassen af te houden. “

“We kunnen er als branchevereniging niet oproepen om zonder toestemming van de overheid open te gaan. We willen niet dat dit een verkiezingsstunt is. Meedoen is de keuze van ondernemers zelf. Wij hebben niet de indruk dat er heel veel aan de actie zullen meedoen.”

Vorig jaar strandde een plan voor een gezamenlijk terras op de Nieuwmarkt voor alle horecaondernemers op de Wallen op verzet van sommige omwonenden en terughoudendheid bij de gemeente.