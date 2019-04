Terrassen in het centrum mogen niet groter

Vanwege het toegenomen aantal voetgangers in de stad is volgens de gemeente meer doorloopruimte bij de terrassen nodig. Stadsdeel Centrum werkt momenteel aan nieuw beleid om die doorloopruimte voor voetgangers te verruimen. Tot die tijd worden alle aanvragen voor het uitbreiden van vergunde terrassen geweigerd.



Mindervaliden

In het huidige terrasbeleid uit 2011 staat dat de minimale doorloopruimte bij terrassen 1,5 meter moet zijn. Volgens het stadsdeel is dit echter te weinig om twee voetgangers elkaar comfortabel te laten passeren of naast elkaar te laten lopen. Ook biedt het onvoldoende ruimte voor mindervaliden en mensen met kinder­wagens.



Het stadsdeel voert de komende tijd gesprekken met bewoners en ondernemers over het vergroten van de doorloopruimte. Op basis daarvan wordt een voorstel geschreven voor wijziging van de huidige regels. Horecaondernemers in het centrum mogen hun terrassen pas weer uitbreiden als het voorstel voor een ruimere doorloopruimte gereed is.



Nieuwe terrassen

De nieuwe maatregelen gelden niet voor ondernemingen waarvoor een terrassenplan is vastgesteld. Dat is vaak opgesteld na een herinrichting en houdt al rekening met voldoende doorloopruimte.



Aanvragen voor een vergunning voor een geheel nieuw terras, zowel bij een bestaand als bij een nieuw ­horecabedrijf, worden wel in behandeling genomen. Er wordt dan per ­locatie gekeken wat de gewenste doorloopruimte is.