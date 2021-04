Terrassen en winkels weer open – op de Nieuwmarkt vloeit het bier rijkelijk

Laurens en Jolien bij Lokaal van de Stad in de Heemstedestraat. Beeld Dingena Mol

Het mag dan net 13.00 uur zijn, de terrassen op de Nieuwmarkt zitten bomvol cafégangers. Koffie en thee? Nee hoor, het is vooral bier dat rijkelijk vloeit. Het zonnige lenteweer draagt bij aan een gemoedelijke, ontspannen sfeer – maar het maximaal aantal van twee personen per tafel wordt in veel gevallen wel een beetje vergeten.

Bouwe Hijma (67) geniet bij Lokaal ’t Loosje als een van de eersten van zijn getapte Leffe Blond. “Dit is precies wat ik heb gemist. Gewoon een biertje drinken op het terras in de zon.”



Trappelend personeel

Hijma is niet de enige die het er direct van heeft genomen: veel Amsterdamse terrassen stroomden woensdag gestaag vol.

Zo ook Lokaal van de Stad op de Westlandgracht in West, waar Jolien Straathof (27) ruim tien minuten voor openingstijd al samen met haar vriend aan een tafeltje is gaan zitten. “We hebben net al acht keer tegen elkaar gezegd hoe heerlijk het is om hier te zitten. Al helemaal omdat we een van de eerste zijn,” zegt ze terwijl ze een slok neemt van haar havercappuccino. “We zijn nog een beetje brak van Koningsdag dus beginnen daarom met koffie. Misschien gaan we zo ergens anders een biertje drinken, maar we moeten eerst echt nog even bijkomen,” lacht ze.

Rustig op het Hoofddorplein

Niet alleen de gasten zijn blij om weer op het terras te zitten, merkt haar vriend Laurens Noodelijk (28) op. “Toen wij aankwamen stond het personeel nog meer te trappelen dan wij.” Serveerster Nikki van Zijl (22) is daar één van. “Het is wel spannend om te zorgen dat iedereen de anderhalve meter hanteert. Maar één ding is zeker: we gaan echt weer knallen.”

Bij Lunchroom Grannies op het Hoofddorpplein in West begint de middag nog rustig. Aan houten tafels tegen de gevel drinken een paar mensen een kopje koffie. Zeven van de elf tafels van de lunchroom zijn nog niet bezet. “Deze zijn nu nog niet gereserveerd, maar ik verwacht dat het dit weekend storm loopt,” zegt mede-eigenaar Harrie Diender (59).

Met een kopje koffie en een citroentaartje is Ellen Meijer (61) precies om twaalf uur aangeschoven op het terras. “Ik vind het fijn dat ik de horeca op deze manier een warm hart kan toedragen.”

Lange winkelrijen

Ook de Amsterdamse winkels doen woensdagmiddag direct goede zaken, nu mensen zonder afspraak mogen shoppen. In het Centrum staan voor populaire ketens als Zara en Primark tientallen mensen geduldig te wachten tot ze hun slag kunnen slaan.

Zo staan Nikki Cordes (18) en Irene van Oort (19) in de rij voor nieuwe schoenen bij sportwinkel JD Sports. “We maken er gewoon een dagje uit van. Eerst gaan we winkelen en dan door naar het terras. Het is niet alleen gezellig, maar ook praktisch dat we de winkels weer spontaan in kunnen.” Het lange wachten vinden ze dan wel weer wat minder.

Serwe Prak (34) was ook van plan om naar de Primark te gaan – maar twijfelt bij het zien van de lange rij, waar zeker zo’n honderd mensen instaan. Medewerkers in gele hesjes proberen de rij te handhaven – die loopt van de Nieuwendijk, helemaal door de Beurspassage, tot aan de ingang van de C&A – maar ze boeken weinig succes. Mensen blijven maar aansluiten.

Serwe Prak tegen zijn dochter: “Ik denk toch dat we maar een ander keertje gaan.”