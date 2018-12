Terrassen breiden niet uit na herinrichting Sweelinckstraat

Aanleiding hiervoor is een gesprek dat bewoners en ondernemers met het stadsdeel aanknoopten over de groeiende overlast van horeca, en laad- en loswerkzaamheden in de populaire winkelstraat in Zuid.



Straatverlichting

De bewoners en ondernemers dienden een plan in waarin zij pleiten voor een herinrichting van de straat waarin aandacht wordt besteed aan laden en lossen, fietsparkeren, terrassen, meer groen en betere straatverlichting. Ook willen ze een recyclepunt voor groente- en tuinafval van bewoners en ondernemers.



In een persbericht meldt Stadsdeel Zuid te zullen kijken wat er mogelijk is, 'gelet op budgetten en capaciteit'. Het terrassenplan is de eerste stap.



Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel: "De bewoners en ondernemers hebben hun plan gepresenteerd aan de stadsdeelcommissie en het dagelijks bestuur. Ik juich dit initiatief enorm toe. Door gezamenlijk knelpunten te benoemen ontstaat er draagvlak voor het oplossen daarvan. Als stadsdeel zullen we hier zeker een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door het vaststellen van een terrassenplan."