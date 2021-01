Terrasboot P96 moet na 37 jaar definitief dicht: ‘Inhumaan beleid’

Beeld Jean-Pierre Jans

Ondanks ruim 8200 handtekeningen, een positief advies van de stadsdeelcommisie en een 37 jaar durend gedoogbeleid is het einde van van de terrasboot voor de deur van café P96 in zicht. De aangevraagde vergunning is geweigerd door burgemeester Halsema, omdat het niet strookt met het terrassen- en waterbeleid. De boot kan alleen tijdelijk nog worden gebruikt als de horeca weer open mag, maar er nog wel coronamaatregelen van kracht zijn.

Draagvlak

“Dit had ik echt niet verwacht,” vertelt De Waal van Veen, die in tranen uitbarst. “Dat onze burgermoeder zo met de kinderen van de stad omgaat. Alle politieke partijen roemden de belangrijke maatschappelijke en sociale rol die het terras in de buurt speelt. Wat moet je nog meer doen om het draagvlak voor het voortbestaan van de terrasboot aan te tonen, zoals de gemeente van ons wilde?”

De terrasboot werd in 1983 in gebruik genomen, lang voordat het huidige vergunningenbeleid bestond. Na klachten in 2017 bij stadsdeel Centrum over lallende cafébezoekers die zouden zorgen voor nachtelijke overlast, kwam de gemeente erachter dat het café geen vergunning had. Het commerciële gebruik van de boot zou nog twee jaar gedoogd worden. Dat liep op 1 november af. Een in mei ingediende aanvraag om het terras toch te exploiteren, werd geweigerd: boten mogen geen terrassen zijn.

Het café had om maatwerk gevraagd, zoals ze dat zien bij andere terrassen. “Er zijn terrassen op bruggen en op vroegere parkeerplaatsen, maar wij mogen niet open. Als we als steiger waren beschouwd, hadden we wel een vergunning gekregen.”

De dekschuit mag niet meer commercieel worden gebruikt, maar nog wel voor ‘buurtactiviteiten met een sociaal-cultureel karakter’. “Dat deden we al: we hielden schaaksessies, men kwam schilderen en er werden lezingen gegeven. Het verschil is nu dat men wel met een koffie-to-go op de boot mag, maar niet met onze koffie. Dat is oneerlijke concurrentie.’

Familiebedrijf

P96 is al 45 jaar een familiebedrijf, vertelt Van Veen, die zelf boven het café is geboren. Samen met haar broer en moeder bestiert ze het pand aan de Prinsengracht in de Jordaan. Aan haar moeder heeft ze het nieuws nog niet durven te vertellen. “Ze heeft het al zo zwaar en is in deze tijd eenzaam. Ik beng bang dat ze hiermee heel veel hoop verliest.”

De eigenaar is van plan bezwaar aan te tekenen. Als dat niet lukt, gaat ze mogelijk naar de rechter.