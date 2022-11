Terminal Eurostar op Amsterdam Centraal mogelijk twee keer verplaatst

Beeld EPA

Omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, moeten reizigers op het station door de douane gaan. Het is de bedoeling dat hiervoor meer ruimte komt in de nieuwe terminal. Dan kunnen 600 passagiers per trein mee in plaats van 350 nu.

De oude terminal moet in 2024 definitief weg zijn, maar de nieuwe is dan wellicht nog niet klaar. Daarom wordt gezocht naar een tijdelijke locatie voor de periode van 2024 tot en met 2027. Vanaf dan moet de nieuwe terminal klaar zijn en tot minstens 2036 worden gebruikt. Daarna is station Amsterdam Zuid klaar.