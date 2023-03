Tentoonstelling over toeslagenouders bij de Stopera: ‘Geen cijfers maar mensen’

Beeld uit tentoonstelling 'Weggecijferd, teruggevochten'. Beeld Bert Theunissen

De foto’s zijn afkomstig uit het gelijknamige en door de SP uitgegeven fotoboek van fotograaf Bert Teunissen, die honderd toeslagenouders anoniem portretteerde. De tentoonstelling stond eerder al in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Rond de tentoonstelling worden ook activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het toeslagenschandaal, zoals een toneelstuk in De Meervaart en een vertoning van de documentaire Alleen tegen de staat in De Balie.

Nog niet gecompenseerd

Doel van de tentoonstelling is om te laten zien dat het ‘niet om cijfers, maar om mensen’ gaat, vertelt Remine Alberts, voorzitter van de Amsterdamse SP-fractie. “We willen de toeslagenouders een gezicht geven en daarnaast de aandacht erop vestigen dat dit nog steeds niet is opgelost. Het speelt al jaren en het blijft een drama.”

In het huidige tempo zouden de laatste toeslagenouders pas tegen 2027 zijn geholpen. Staatssecretaris Aukje de Vries (Financiën) nam vorige maand wel een aantal maatregelen zodat mensen die zich hebben gemeld een jaar eerder uitsluitsel krijgen of en hoeveel compensatie zij krijgen.

5.000 Amsterdamse huishoudens

De gemeente Amsterdam telt volgens de laatste cijfers zeker 5.000 gedupeerde huishoudens. Mogelijk zijn dat er nog veel meer, want dit zijn alleen degenen die zich gemeld hebben. Ook zijn er in Amsterdam ongeveer 35 gezinnen die als gedupeerden zijn aangemerkt en waar kinderen uit huis zijn geplaatst, blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoewel de compensatie landelijk geregeld wordt, kan de gemeente Amsterdam ook iets betekenen. Zo kunnen ouders die zich melden persoonlijke begeleiding krijgen vanuit een buurtteam. “Zodat ze in elk geval niet meer problemen krijgen en wéér van het kastje naar de muur worden gestuurd,” aldus Alberts.

Bij de opening van de tentoonstelling dinsdagmiddag waren Remine Alberts, fotograaf Bert Teunissen, wethouder Marjolein Moorman (Armoede), Kamerlid Renske Leijten (SP) en de kinderombudsman aanwezig.

