Tentbewoner bij Leidseplein: ‘Als ik het gebouw van de Apple Store gratis aangeboden zou krijgen, zou ik er niet willen wonen’

Rob Bril met zijn tent, hond Shaffy en een bronzen hagedis. Beeld Sophie Saddington

Maandagavond heeft dakloze Rob Bril (61) zijn kleine blauwe tent opgezet op het Kleine-Gartmanplantsoen in het centrum. Tussen debatcentrum De Balie en bioscoop Pathé City, omringd door de bronzen hagedissen op het plantsoen. “Voor tienduizend euro ga ik weg, dan kan ik een nieuwe tent kopen,” zei hij nog.

Bril is al decennialang tentbewoner. In 2012 weigerde de gemeente een vergunning uit te geven voor zijn tent in het Westerpark. In het Vondelpark heeft hij ook al eens een jaar gestaan. Dat zijn keuze nu was gevallen op het plantsoen tegenover De Balie is volgens hem geen statement. Het gras op het plantsoen is weer eens wat anders, een nieuwe plek onder de horizon. Eerst stond zijn tent buiten de stad in het bos, maar die tent brandde af.

Midden in de stad heeft hij genoeg voorzieningen in de buurt. “Mijn stroom haal ik aan de overkant voor twee euro in de oplaadkluisjes bij De Balie en water bij de watertap.” De tentbewoner staat dicht bij het casino: een goede plek als straatmuzikant, vooral tussen twee en drie uur ’s nachts. “Dan stroomt het casino leeg en winnaars vieren graag hun succes met muziek.”

Geen camping maar bivak

In de winter woont hij het liefst in ‘rust en warmte’ in het bos, in de zomer in de stad om geld te verdienen als straatmuzikant. Dus de verhuizing naar het Leidseplein kwam ook wel goed uit. Wordt het Kleine-Gartmanplantsoen dan niet een soort camping? Bril noemt het liever een ‘bivak’.

Maar na drie nachten bivakkeren moet Bril toch een andere stek vinden. Handhavers manen hem donderdagavond zijn tent af te breken. Wildkamperen is verboden, op straffe van een boete of inbeslagname van de tent. Of die boetes al onderweg zijn weet Bril niet, dat gaat allemaal via zijn advocaat.

Een woordvoerder van gemeente Amsterdam zegt dat de gemeente daklozen helpt een zorgtraject in te gaan, als zij dat zelf willen. Bril maakt daar geen gebruik van. Hij is niet van plan om zijn tent te verruilen voor een ander onderkomen. “Als ik het gebouw van de Apple Store nu gratis aangeboden zou krijgen, zou ik er niet willen wonen.”