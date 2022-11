Tennisclub verbaasd over plannen Vliegenbos in Noord: ‘We zijn niet van plan hier weg te gaan’

Het Vliegenbos werd tussen 1912 en 1917 aangelegd als ‘bosch voor de arbeiders’. Beeld Sophie Saddington

In het nieuwe plan voor de toekomst van het bos is al sprake al van ‘Vliegenbos 3.0’. “Een echt natuurgebied,” zegt Ronald Hooft, voorzitter van de stichting achter het bos. Het bos moet terug naar hoe het tussen 1912 en 1917 is aangelegd, als ‘bosch voor de arbeiders’. De stichting wil af van de parkachtige stukken die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn ontstaan.

Een dichter begroeid, donker en stil bos is het ideaal, zonder evenementen, picknickplekken, barbecues of parkeerplaatsen. Rond het bos speelt de auto nu de eerste viool, concludeert de stichting. Fietsverkeer gebruikt het bos als doorgaande route. “We willen het bos zoveel mogelijk bos laten zijn,” zegt Hooft.

Stadsnatuur

Nu scheren vrachtwagens en auto’s van personeel van chemiefabriek Albemarle vlak langs het bos. Door de ingang van de fabriek te verplaatsen richting het Oostveer komt meteen ruimte vrij voor een fietsbrug over het Zijkanaal K naar Nieuwendam. Daarmee kan langs de natuur van het Rietland en het Vliegenbos een doorgaande fietsroute ontstaan vanuit Schellingwoude naar het centrum van Amsterdam.

Verder zou tennisvereniging Elzenhagen op termijn moeten vertrekken uit het bos, vindt de stichting. Om te beginnen zou het parkeerterrein van de club beplant moeten worden.

Toen de tennisvereniging elders in Noord het veld moest ruimen kwam ze in 2011 in het bos terecht, op het complex van de failliete voetbalclub IJ-boys. Op een nieuwe locatie krijgt de vereniging weer ruimte om te groeien, verwacht Hooft.

De plannen om het bos in ere te herstellen hebben de wind in de rug. Het bos wordt al uitgebreid met nieuwe bomen in het parkachtige, open groen langs de Meeuwenlaan. Op het grote middenpad dwars door het bos wordt asfalt weggehaald zodat fietsen wordt ontmoedigd. In de nieuwe Hoofdgroenstructuur heeft de gemeente het bos bestempeld als ‘stadsnatuur’.

Fietspaden om het bos heen

Over het fietsverkeer door het bos wordt al jaren gediscussieerd. Twee jaar geleden leek er zelfs een doorgaande fietsroute te komen. Bij natuurbeschermers gingen toen alle alarmbellen af omdat vlak bij het bos op termijn mogelijk een fietsbrug over het IJ aan land komt, met dertigduizend fietsers per dag.

De stichting hoopt dat er met het plan duidelijkheid komt over de toekomst van het bos. Bij groot onderhoud kan daar dan stap voor stap naartoe worden gewerkt. Voor fietsers moeten er betere paden komen langs de rand van het bos, vindt de stichting. Fietsen dwars door het bos wordt onaantrekkelijk als op doorgaande routes alleen paden van houtsnippers komen. Mogelijk kan dan ook de ‘fietssluis’ weg, een hekwerk dat fietsers nu dwingt af te stappen.

De plannen vallen in goede aarde bij de Fietsersbond. “Als dit goed wordt uitgevoerd, gaat de fietser erop vooruit,” zegt Ed Eringa over de twee routes buiten het bos om. Ook Red Amsterdam Noord, fel tegenstander van het fietsen door het bos, is tevreden.

Tennisclub is verbaasd

De tennisclub en Albemarle zijn minder enthousiast. Bij Albemarle zeggen ze geen zorgvuldige reactie te kunnen geven omdat ze de plannen nog niet goed genoeg kennen. Tegelijk laten ze wel fijntjes weten dat het bedrijf van plan is de bevoorrading meer over het water te laten lopen, maar dat dat stukloopt op gebrek aan medewerking van de gemeente.

Het bestuur van de tennisclub is verbaasd, zegt voorzitter Tjay Tjiook. “We zijn niet officieel geïnformeerd over de plannen en we zijn niet van plan hier weg te gaan.”

Wethouder Melanie van der Horst (Openbare Ruimte en Groen) wil zich verder laten informeren over de plannen voor het Vliegenbos. Vrijdag is ze door tien groenorganisaties uit Noord bijgepraat. “Een ontzettend leuke bijeenkomst met heel bevlogen mensen waar ik ontzettend enthousiast van werd.”