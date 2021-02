Tennisbanen moeten wijken terwijl de wachtlijsten groeien

ATC Sloterplas in Nieuw-West. Beeld Jean-Pierre Jans

Femke Jongsma (40) zit ruim vijf jaar bij tennisclub ATC Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. “We zijn een hechte club,” zegt ze. “We gaan op trainingsweekenden en trainen en spelen samen.” Toch moet ze nu ergens anders haar heil gaan zoeken. ATC Sloterplas gaat verdwijnen.

Al zestig jaar zit die tennisclub op zijn huidige locatie naast de Burgemeester Cramergracht. Met bijna duizend leden en 15 tennisbanen, (12 buiten en 3 binnen) is het een van de grotere tennisclubs van Amsterdam. Nu wordt de tennisvereniging dakloos, omdat er in de nieuwe plannen voor de buurt geen rekening is gehouden met het voortbestaan van de club.

“Vanwege dat bestemmingsplan gaan onze tennisbanen plaatsmaken voor woningen,” zegt voorzitter Frans Huijzendveld. “Wij huren de banen nu van erfpachters, maar die mogen in het nieuwe plan op deze grond gaan bouwen.”

Vooruitlopend op de bouw is het huurcontract niet verlengd. Dat betekent in de eerste plaats het einde van de tennisvereniging, maar op termijn ook van de tennisbanen.

Ergernis bij tennisbond

Wegens een tekort aan tennisbanen in Amsterdam pleitte de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond in 2016 al voor de aanleg van honderd nieuwe banen. De vraag is sindsdien alleen maar groter geworden. Hoewel de meeste sporten met een tegenstander niet meer kunnen worden beoefend vanwege de coronamaatregelen, is tennis uitermate geschikt voor een spelletje op afstand. Daardoor is de vraag naar een plek bij een tennisclub nog meer gegroeid. Volgens een inventarisatie van de tennisbond hebben nu veertien Amsterdamse tennisclubs een ledenstop ingesteld.

De gemeente kondigde vorig jaar aan vanwege het tekort vijf banen aan te willen leggen op sportpark Multatuli in de Kolenkitbuurt. Die moeten in 2022 af zijn. Tegelijkertijd gaan er nu ook vijftien tennisbanen verdwijnen.

Dat leidt tot irritatie bij de KNLTB. Victor Frequin, kringvoorzitter KNLTB Amsterdam, begrijpt niet dat er na jaren van pleiten voor meer tennisbanen bijna niks gebeurt. “Iedereen heeft de mond vol over dat er meer mogelijkheden moeten komen om te sporten,” zegt hij, “maar dan moet er wel wat gebeuren.”

Die vijf nieuwe banen zijn volgens Frequin bij lange na niet genoeg. Er is in Amsterdam-West een nieuwe vereniging: Tennis in West. Dat is een burgerinitiatief van mensen uit de buurt die graag zouden willen tennissen, zonder daar nu de mogelijkheid toe te hebben. De club heeft geen banen, maar wel al zo’n 1200 leden. Die moeten ook nog ergens terecht. “Daar komen nu de dakloze leden van ATC Sloterplas bovenop,” zegt Frequin. “Dat past gewoon niet op die vijf banen.”

Ook Jongsma is momenteel op zoek naar een nieuwe club om te tennissen. “Maar overal zijn wachtlijsten en dan ben in je eentje. Het wordt lastig om ergens binnen te komen met de hele groep.” Het is al de tweede keer dat ze om een dergelijke reden van club moet wisselen. Eerder moest haar club Popeye Gold Star op de Zuidas weg van zijn vaste stekkie. “En nu gebeurt het weer. Er is genoeg tijd geweest om iets op te tuigen, maar de gemeente heeft het gewoon op zijn beloop gelaten. Er staan straks duizend man op straat.”

‘Sporten is toch zo belangrijk?’

Zowel Frequin als Huijzendveld is van mening dat de gemeente meer had kunnen doen om de tennisbanen te behouden. Huijzendveld: “Ze leggen de verantwoordelijkheid bij de erfpachters, maar die kunnen helemaal niet voor een nieuwe locatie zorgen, dus dat is heel flauw.”

Als de gemeente grote plannen heeft om te gaan bouwen in Nieuw-West, moeten ze ook hun verantwoordelijkheden nemen als het aankomt op de aanleg van voorzieningen als tennisbanen, vindt hij.

Frequin geeft toe dat de bond er een belang bij heeft dat er meer wordt getennist. “Maar de gemeente zegt dat belang te delen. Ik kan mijn kamer behangen met stukken waarin ze zeggen dat sporten zo belangrijk is.”

De KNLTB ziet de huidige situatie als marktfalen. Zonder ingrijpen van de gemeente komen er te weinig nieuwe banen bij voor de Amsterdammers op de wachtlijsten. En zo wordt een lidmaatschap van een tennisvereniging de komende tijd waarschijnlijk duurder. Een slechte ontwikkeling volgens Frequin. “We waren juist net van het imago af dat alleen geprivilegieerde mensen tennissen.”