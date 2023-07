Tennis, cricket, voetbal: buitensporten werden een rage in het Amsterdam van eind 19de eeuw

Herman Gorter (staand, derde van links) en zijn tennisclubje op het Museumterrein in Amsterdam (rond 1891). Beeld STADSARCHIEF AMSTERDAM

De Algemeene Olympia Vereeniging, opgericht in 1883, hoopte met ‘zuiver gymnastische oefeningen’ en ‘spelen als cricket, voetbalspel en andere lichaamsbewegingen’ de schooljeugd om te vormen van bleekneusjes tot jongelui die ‘frisch en sterk’ waren. In een gezond lichaam kon ook de geestelijke vorming succesvoller plaatsvinden.

Op een weiland bij het Melkhuis in het Vondelpark wordt een gymnastiekterrein ingericht met turntoestellen en enkele tennisbanen. Ook vrouwen mogen een balletje slaan op het gras, maar met de nodige restricties: van het dragen van fatsoenlijke kleding tot de aanbeveling niet bovenhands te serveren of te smashen.

Twee ansichtkaarten van circa 1885 laten de inrichting van het sportterrein in het Vondelpark zien. Er werd op de grasbanen duidelijk ook gemixt getennist. Het lawntennisgedeelte is afgebakend met een dwars gespannen net. Daarachter ligt het cricketveld.

Een van de gebruikers is de Amsterdamsche cricketclub R.U.N., in 1882 opgericht door de dan 17-jarige Herman Gorter (1864-1927) die naam zal gaan maken als dichter en schrijver. Op latere leeftijd stelt hij dat het beoefenen van veldsport hem zelfvertrouwen gaf, zodat hij zich van een ‘lieven, braven, christelijken maar bangen jongen’ kon ontwikkelen tot een knaap die ‘trotscher’ werd op zichzelf.

Vijf dagen na R.U.N. werd de Amsterdamsche cricketclub Sport opgericht door leerlingen van de Eerste Openbare Handelsschool aan de Keizersgracht, waarbij zich later ook gymnasiasten en hbs’ers voegen. De Handelsschool leidde zonen uit elitefamilies met praktijkgericht onderwijs op, voor een positie in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Wedstrijdcricket met Engelsen

Vanaf 1883 speelt ook Sport – door sportpionier Pim Mulier ‘een zeer chique club’ genoemd – wedstrijdcricket in het Vondelpark, waarbij ze vaak een beroep doen op in Amsterdam werkzame Engelsen.

Zo ook voor het latere voetbalteam. Met een flink stel Engelsen in de gelederen speelt de club op 21 november en 19 december 1886 tegen de Haarlemsche Football Club een van de eerste Nederlandse interstedelijke voetbalwedstrijden. Sport wint zowel uit als thuis in het Vondelpark.

Op 4 april 1883 formeert een nóg jongere garde gymnasiumscholieren cricketclub Quick, die tot 1886 bestaat. De 15-jarige Bram Cnoop Koopmans is oprichter-president en captain. Gorter is beschermheer van de club. Niet zo vreemd, want Brams broer Wopco is een klasgenoot en vriend van Gorter.

Als vader Cnoop Koopmans, een rijke Amsterdamse wijnkoopman, in februari 1886 met zijn gezin naar Huize Oosterhout in Heemstede is verhuisd, blijft Gorter hen regelmatig bezoeken. Via Wopco en Bram leert hij hun zus Wies kennen, met wie hij zich in augustus 1886 verlooft. In 1890 trouwen ze.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Het sportterrein op het Vondelpark (rond 1885). Beeld STADSARCHIEF AMSTERDAM

Olympia krijgt vanaf 1885 een ander terrein ter beschikking, achter het dat jaar opgeleverde Rijksmuseum. Het is nog onduidelijk wat daar zal worden gebouwd; zolang het leeg is, organiseert Olympia er paardenraces, wielerwedstrijden, allerlei veldsporten en ’s winters schaatsen. In het voorjaar van 1886 worden er ook twee ‘tenniscourts’ in gebruik genomen, ‘geheel afgesloten en niet toegankelijk voor het publiek’, met een ‘loodsje’ voor kleren en andere spullen.

Tenniscourts voor de elite op het Museumplein

Tennis heeft duidelijk de wind mee. Cricketclub Sport breidt daarom in november 1885 uit met een zusterclub, de Amsterdamsche Lawn-Tennisclub Sport. Voorzitter is jonkheer Henk Hooft en secretaris-penningmeester Frans Waller.

In april 1886 zoekt de tennistak van Sport nog naar een vaste speellocatie. Waller neemt het op zich om namens Olympia de twee beschikbare tenniscourts op het Museumterrein te verhuren. Een aanbod waar de clubs Sport, Deuce, OTC, Nos en Amstelclub graag gebruik van maken.

Uit een rooster blijkt dat Sport op drie avonden tennist, in een gemengd gezelschap van 37 jongeheren en jongedames uit de Amsterdamse elite. Op de ledenlijst staan vier jonkheren, vier jonkvrouwen en twee baronessen.

Ook meisjes kunnen op fraaie zomeravonden ‘rustig alleen naar ’t tennisveld’ zonder dat iemand ‘daaraan aanstoot zal nemen’. Ter stimulering van de sociale interactie organiseert Sport ook dansavondjes.

Na 1885-1886 verkassen ook de cricketers van R.U.N. uit het Vondelpark naar het sportterrein achter het Rijksmuseum. De voetballers van R.U.N. fuseren in 1887 met Amstels C.C. en Progress tot voetbalclub R.AP., met Gorter als eerste president-voetballer. Tegelijkertijd blijft R.U.N. cricket spelen, tot ongeveer 1891.

Wondermensch Gorter

Gorter is ook een fanatiek tennisser én inmiddels een man met een indrukwekkende literaire status. Helena ‘Lena’ Waller, een volle nicht van Waller en vanaf 1895 Cnoop Koopmans’ echtgenote, schrijft op 11 april 1887 in haar dagboek dat Herman met Bram was wezen tennissen en haar licht-verwijtend had gevraagd waarom ze niet was ‘komen mêe tennissen’.

Dat Gorter uitgroeit tot een beroemdheid vindt ze heel wat; ze schrijft op 3 februari 1891: ‘Allergrappigst dat de menschen Herman beschouwen als zoo’n wondermensch en ’t interessant vinden wanneer je vrienden bent van zoo’n phenomeen.’

Als Gorter en Wies in juli 1890 trouwen, relativeren zijn vrienden het ‘wondermensch’ in een feestliedje:‘Ik ben ver in het cricketspel/Tennis en voetbalspel/En geef nooit de minste kans/Ik speel veel in een match/En doe dan ook wel een patch/Maar dikwijls is ’t spoedig uit/Schei ik mismoedig uit/Gespeeld door een bowl of ­catch.

Gorter kon duidelijk slecht tegen zijn verlies.

Dit is een ingekorte bewerking van een verhaal uit het zomernummer van Ons Amsterdam.