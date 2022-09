Tenenkrommend gestuntel van wethouder Rijxman

Het was een slechte week voor D66-wethouder Shula Rijxman (Zorg). Tijdens haar eerste commissievergadering vergat ze consequent te spreken via de voorzitter, het lukte haar niet de microfoon uit of aan te zetten en haar pasje werkte met regelmaat niet. Naderhand noemde ze het ‘gedoe’ en zei ze dat meer nieuwelingen hier last van hebben.

Het is niet sterk om naar anderen te wijzen. Bovendien had ze deze politieke slimmigheden de afgelopen zomer kunnen aanleren. Bestuurder zijn betekent namelijk ook autoriteit verdienen, gestuntel in vergaderingen helpt daar niet bij.

Tenenkrommend was de manier waarop Rijxman antwoorden voorlas van een iPad op de raadsvragen die ze kreeg. Wethouders worden wel vaker gesouffleerd door assistenten, woordvoerders en ambtenaren, maar zij weten de antwoorden wel overtuigend door te geven.

Rijxman kreeg namelijk een prachtige voorzet van de raad toen haar gevraagd werd over het zorgpersoneel dat massaal de stad verlaat. Niet eerder werd duidelijk dat de situatie zó penibel is. Rijxman had kunnen zeggen dat ze er alles aan ging doen om hen voor de stad te behouden, dat het haar aangrijpt, maar ze wees slechts op een eerdere toezegging over een toekomstige vergadering.

VVD-raadslid Yolanda Hoogtanders verweet de wethouder achteraf niet inhoudelijk voorbereid te zijn, geen inhoudelijke antwoorden te geven en zei dat ze ongeïnteresseerd overkwam – iets waar veel raadsleden het mee eens zijn. Zij verwachten van Rijxman dat ze inhoudelijk een stevig debat kan voeren zonder dat het monddood wordt gemaakt door voor te lezen van een iPad. Het gaat hier niet over trucjes en vormpjes. Het gaat om een zorgsector die met alle problemen een goed raadsdebat verdient.

Wethouder zijn is een kunst. Collegawethouder Touria Meliani weet daar alles van. In haar beginperiode vier jaar geleden als niet-politicus ging ook zo’n beetje alles mis. Net zoals Rijxman was zij een outsider, die in 2018 zonder noemenswaardige politieke ervaring door GroenLinks tot wethouder Kunst en Cultuur werd gepromoveerd.

Een jaar na haar debuut waren er nog vaak warrige betogen en kreeg ze van de vergadervoorzitter standjes, omdat ze de debat­regels niet onder de knie had. In de raadszaal zitten was een gevecht voor Meliani en tijdens een vergadering openbaarde ze bijna geheime stukken over financiën van de nieuwe bibliotheek.

Essentieel verschil is wel dat Meliani uit de sector komt waar ze als wethouder verantwoordelijk voor was. Het lukte haar in coronatijd om het tij te keren. Bij de laatste landelijke verkiezingen gingen er zelfs stemmen op, mocht GroenLinks ooit meeregeren, om haar de minister van Kunst en Cultuur te maken vanwege haar tomeloze inzet voor de sector.

Uit niets blijkt vooralsnog dat Rijxman op haar belangrijkste onderwerp, zorg, dezelfde passie beleeft. Haar nu al afschrijven op basis hiervan zou niet eerlijk zijn, maar toch wringt het. De tijd voor de zorg dringt en het is de vraag hoeveel geduld de raad heeft.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

