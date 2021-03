Ten slotte: zolang het druk was, bleef falafelkoning Sonny (1965- 2021) open

Bij Sonny mocht altijd je eigen bakje met falafel vullen.

Sonny kwam in 1991 vanuit de Noord-Indiase provincie Punjab naar Nederland om een tijdje bij een vriend te wonen. Hij was nooit van plan om hier lang te blijven, maar het liep anders. In India had hij een koksopleiding gevolgd. Zijn eerste bijbaan was in een Chinees restaurant als afwashulp. Uiteindelijk heeft hij op verschillende plekken gewerkt, maar in 1994 kon hij gaan koken in een falafelzaak op de Eerste van der Helststraat. Na een jaar nam hij de zaak over. Een eigen restaurant was altijd al zijn droom geweest.

“Sonny was een echt mensenmens,” vertelt een buurtbewoner. “Daklozen die in de wijk op straat leefden en geen geld hadden, konden altijd bij hem terecht voor een lekker gratis patatje of een broodje. Hij heeft op deze manier veel mensen in zware tijden bijgestaan. Hij is een bekende Nederlander in de wijk. Dat hij er niet meer is, wordt door velen als een groot gemis ervaren.”

Keiharde werker

Een belangrijke reden om in Amsterdam te blijven, was het gevoel van vrijheid dat Sonny hier ervoer. NAP Nieuws portretteerde Sonny in 2013. Hij vertelde toen dat hij Amsterdammers lief en behulpzaam vond en dat hij ze nooit agressief vond overkomen. “Ik heb nog nooit een vechtpartij gezien hier in de straat, terwijl er toch een hoop dronken mensen rondlopen.”

“Hij was zeven dagen in de week open en ging één keer per jaar op vakantie naar zijn thuisland.” Volgens een van zijn buurtgenoten was hij een keiharde werker die van aanpakken hield. “Hij begon ’s ochtends vroeg al om 7 uur met het eten bereiden. Als er nog mensen langsliepen voor patat na sluitingstijd, liet hij ze toch binnen. Gewoon omdat hij vriendelijk en sociaal was.”

Gulle man

“Toen ik over Sonny’s overlijden hoorde, kwam het echt binnen,” vertelt buurtbewoner Ellis Kramer. “Je mocht altijd je eigen bakje met falafel vullen, bijvoorbeeld met hummus en gebakken aubergine. Ik vond het bijna gênant om te zien hoe iedereen die bakjes tot aan de rand vulde. Maar Sonny vond alles prima. Het was een gulle man. Hoe hard hij ook werkte, hij bleef altijd onwijs vriendelijk. Zolang het druk was, bleef hij open; het leek net of hij geen sluitingstijd had. Altijd als ik langsliep, zag ik zijn vrolijke gezicht. Ik vond dat zo bijzonder.”

Hij had een vakantie voor vier weken gepland in zijn geboorteland. Daar is hij onverwachts overleden en volgens Hindoestaans gebruik, meteen gecremeerd.