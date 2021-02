Ten slotte Loek Loevendie (1932-2021): onlosmakelijk verbonden aan Pirates

Beeld Dingena Mol

Loek Loevendie en Pirates zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het complex van de club op sportpark Ookmeer is sinds 2019 zelfs vernoemd naar ‘Ome Loek’.

Loevendie richtte op 17 februari 1959, samen met Jaap van der Zee, Rinus Verschuur en Harry Meijers, een honkbalafdeling op bij voetbalclub RAP. In 1974 ging de honk- en softbaltak van RAP zelfstandig verder als Pirates. Die naam vonden de oprichters meer passend bij een honkbalclub en ze zagen zichzelf wel als piraten, vrijbuiters.

Loevendie leefde voor honkbal. Zeventig jaar heeft hij de jeugd van Pirates getraind. Elke woensdagmiddag was hij al die tijd druk in de weer op het veld. Duizenden kinderen kregen van hem de eerste kneepjes van de honkbalsport bijgebracht.

Zomer en winter

Loevendie trainde zomer en winter door en als je meer wilde trainen, dan kon je ook bij hem terecht. Veel spelers die het eerste team van Pirates hebben gehaald, begonnen onder de bezielende leiding van ‘Ome Loek’. Ook honkbalprof Didi Gregorius (Philadelphia Phillies) zette zijn eerste stappen op het veld van Pirates. Zijn vader was werper. Zijn gezin had het niet breed en ze hadden geen woonruimte. Bij Pirates richtten ze twee kleedkamers voor het jonge gezin in. Er werd goed voor ze gezorgd. Als vader maar slag bleef gooien. Het was slechts een van de vele anekdotes die je hoorde over de club als Loevendie op zijn praatstoel zat.

Honkbal is een kleine sport, zei Loevendie altijd. “Je moet daarom creatief zijn. Niet denken in problemen maar in oplossingen.”

Hij is voor zijn verdiensten voor het honkbal in Amsterdam en Nederland meer dan tien keer onderscheiden, ook koninklijk. De weg naar sportpark ’t Loopveld is naar hem vernoemd: het Loek Loevendiepad. Ook het complex van Pirates kreeg zijn naam. Het maakte hem trots, maar kapsones kreeg hij nooit.

Trouw

Ook toen het qua gezondheid niet goed ging, bleef hij meerdere keren per week de club bezoeken. Voor zijn eigen veiligheid niet meer op zijn vertrouwde scooter, maar hij zorgde wel dat iemand hem bracht. Hij kon niet zonder de wedstrijden van Pirates. Ook het naar de jeugd kijken bleef zijn passie.

Eind vorig jaar kreeg Loevendie corona en begin dit jaar verbleef hij met zijn vrouw enige tijd in een verpleeghuis. Ze mochten weer naar huis en daar is Loevendie zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Pirates laat weten dat als de omstandigheden het weer toelaten een grote herdenking te organiseren.