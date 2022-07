Temperatuur in Amsterdam dinsdag boven de 37 graden

Beeld ANP / Ramon van Flymen

Dat blijkt uit metingen van de Universiteit Wageningen en het Amsterdamse instituut voor stadsonderzoek AMS Institute. De onderzoekers hebben sinds 2014 tientallen kleine weerstations op straat in Amsterdam.

In de Jordaan werd dinsdag 37,3 graden gemeten. Reigersbos in Zuidoost en de Oosterparkbuurt bleven daar met 37,2 graden maar weinig bij achter. In 2019 werd in Zuidoost de hoogste temperatuur gemeten: 38,4 graden, op korte afstand gevolgd door Osdorp (38,3 graden). Dat het weer flink heet werd in de buitenwijken, verrast de Wageningse onderzoeker Gert-Jan Steeneveld niet. Het is daar relatief open terwijl je in de smalle straatjes van het Centrum nog wat schaduw hebt.

Tekst gaat verder onder de graphic.

Net als landelijk kwamen de maximumtemperaturen voor Amsterdam daarmee net ietsje lager uit dan in 2019. Toen kwam binnen Nederland de thermometer het hoogste in Gilze-Rijen met 40,7 graden, terwijl dinsdag de hoogste temperatuur werd gemeten in Maastricht bij 39,5 graden. In Amsterdam waren er in 2019 ook meer plekken waar de 37 graden werd aangetikt.

Stedelijk hitte-eilandeffect

Met de weerstations bestuderen de onderzoekers het weer in de stad dat duidelijk afwijkt van dat op het platteland. Zo houden het vele beton, asfalt en steen warmte langer vast, waardoor de temperatuur in Amsterdam tot 7 graden hoger kan uitvallen dan buiten de stad. Dit heet het stedelijke hitte-eilandeffect.

Dat is in de temperatuurverschillen op het kaartje overigens niet terug te zien. Daar gaat het om de maximumtemperaturen die op het heetst van de dag werden bereikt. “Het sterke stedelijke hitte-eiland zien we vooral ‘s nachts,” legt Steeneveld uit.

De stad gloeit als het ware nog na. Daardoor blijft de warmte langer hangen. Dat de temperatuur op de strekdam in het IJmeer 3 graden lager uitviel dan in de bebouwde kom, wordt meer bepaald door de watertemperatuur. Om het stedelijke hitte-eilandeffect in beeld te brengen gaan meteorologen uit van het contrast met grasland aan de rand van steden.

De onderzoekers hebben sinds kort ook meetstations binnenshuis. Vooral daar zijn ze van onder de indruk. In één woning kwam de temperatuur de hele dag niet beneden de 28,2 graden. Het maximum kwam uit op 32,2 graden.

Beter in kaart

De komende jaren willen de onderzoekers hun ‘binnenmeetnet’ voor in huis uitbreiden tot honderd weerstations. Daarmee willen ze meer zicht krijgen op de gevolgen voor de gezondheid, via de door de hitte verstoorde slaap bijvoorbeeld. Ook hopen ze de weermodellen voor de stad beter in kaart te krijgen.

Ook als het gaat om het binnenklimaat kan er verschil zijn tussen wonen in de stad en op het platteland. Buiten de stad valt bijvoorbeeld meer wind te verwachten, zegt Steeneveld. “Dus daar zou het huis sneller moeten kunnen koelen.” Hij zegt er meteen bij dat voor het binnenklimaat grote verschillen optreden per pand, doordat een boom voor het huis schaduw geeft of vanwege de oriëntatie van het huis, de ligging ten opzichte van de zon.