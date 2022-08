Televisies, een badkamer: OM wil cel voor ambtenaar die zich liet fêteren door aannemers

Volgens het OM ontving Rob van der E. over een periode van vijf jaar voor ruim 80.000 euro aan steekpenningen. Beeld ANP / Sabine Joosten

In totaal nam Van den E. volgens de officieren van justitie over een periode van zeker vijf jaar voor ruim 80.000 euro aan steekpenningen aan van verschillende bouwbedrijven. Hij schond zijn ambtsgeheim en vele integriteitsregels.

Van den E. ontving kostbare televisies, een badkamer en een keuken, een scooter, twee telefoons, een Rolex, een iWatch, 14.000 euro aan contanten, stucwerk, korting bij de aanschaf van een Mercedes, onderhoudsbeurten van die Mercedes, een BMW en brandstof. Samen met een collega en hun beider partners zou hij zich door aannemers hebben laten fêteren op een boot tijdens Sail 2015 en een zesgangendiner in restaurant Bord’Eau in hotel De L’Europe.

Amsterdamse binnenstad

Rob van den E. was werkvoorbereider bij het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Van 2011 tot 2016 zou hij samen met andere corrupte collega’s aan de lopende band bouwbedrijven op voorhand van geheime informatie hebben voorzien. Hij verschafte de bouwbedrijven bijvoorbeeld ‘directieramingen’ van de verwachte kosten, zodat die daarop hun offertes konden afstemmen.

Als de bouwers al verzekerd waren van de opdracht, krikten ze de prijzen volgens justitie te hoog op, om van de extra ‘winst’ de ambtenaren te kunnen fêteren.

In Van den E.’s zaak kwamen woensdag met name aanbestedingen van werkzaamheden in de Amsterdamse binnenstad aan de orde. Zo ging het om projecten aan de Kromboomssloot, de Egelantiersgracht, de Oudezijds Armsteeg en de Heintje Hoeksteeg; de Czaar Peterstraat, de Spuistraat, de Bloemgracht, de Amstel, het Singel en de Plantage Doklaan.

Weinig antwoorden

Van den E. had woensdag in de Amsterdamse rechtbank weinig antwoorden op de vele vragen van de rechtbank. Aan belangrijke (WhatsApp-)gesprekken en gebeurtenissen zei hij ‘geen actieve herinneringen’ te hebben. Bij veel andere vragen beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

De voorzitter van de rechtbank vroeg hem aan het begin van de zitting: “Begrijpt u waarom hier zo zwaar aan getild wordt?” Rob van den E. antwoordde daarop: “Als het allemaal waar zou zijn, wel, ja.” De rechter: “Veel gaat over integriteit, en hoe je je als ambtenaar moet gedragen. Daarvoor zijn heel veel richtlijnen en beleid.”

Van den E. zei dat hij ‘alweer een jaar of dertig geleden’ in dienst was gekomen bij de gemeente en dat destijds ‘een algemeen verhaal over hoe en wat’ was afgestoken met betrekking tot integriteit.

Een van de officieren van justitie zei aan het begin van het requisitoir dat ze ‘vandaag veel aan Pinokkio had moeten denken’. De aanklagers geloven vooral niet in zijn geheugenverlies. Van den E. heeft in hun ogen ‘jarenlang alle regels aan zijn laars gelapt’ en samen met corrupte collega’s ‘welbewust en schaamteloos op alle regels met voeten getreden’.

Geraffineerde werkwijze

Van den E. vroeg volgens sommige bedrijven ‘op een brutale manier om giften’, waar dan bevoordeling tegenover zou staan. “Hij heeft kostbare zaken en diensten gevraagd en aangenomen,” aldus de officieren van justitie. “Hij was een onmisbare schakel in de corruptie, in een geraffineerde werkwijze, samen met zijn eveneens corrupte projectmanagers.” Die oud-collega’s staan donderdag en vrijdag terecht.

Door het handelen van de drie, plus enkele eerder veroordeelde ambtenaren, was ‘geen sprake meer van een gelijk speelveld’ voor alle bouwbedrijven die zich op werk in Amsterdam wilden inschrijven, aldus het OM.

Van den E. en zijn collega’s zijn inmiddels ontslagen. In een vervolgproces wil justitie ze nog zeer forse bedragen ontnemen. Overigens vinden de officieren van justitie eigenlijk een strafeis van acht maanden cel gepast, maar daar trekken ze een maand van af omdat het proces meer dan drie jaar te lang heeft geduurd.

De rechtbank doet op 10 oktober uitspraak.