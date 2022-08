Teleurstelling op Uitmarkt vanwege QR-codes in plaats van kraampjes: ‘Treurig en inspiratieloos’

Beeld ANP

Jaarlijks wordt op de Uitmarkt het nieuwe kunst- en cultuuraanbod ­gepresenteerd. Nieuw dit jaar was de Cultuurtuin: een labyrint op het ­Museumplein, waar bezoekers digitaal op hun telefoon informatie over het nieuwe culturele seizoen kregen, als alternatief voor de kraampjes van musea, podia, gezelschappen en ­uitgevers van afgelopen jaren. Veel b­ezoekers moesten eraan wennen.

‘Treurig en inspiratieloos’

Jaap Meindersma (53) vertrok zaterdagmiddag traditiegetrouw naar de Uitmarkt. Toch kwam hij minder enthousiast terug dan voorgaande jaren. “Ik belandde in een doolhof van hekken met informatie die ik ook op het internet had kunnen vinden. Heel teleurstellend.”

Hij vond de Uitmarkt vooral ‘treurig en inspiratieloos’. “Geen boeken- en informatiemarkt, geen voorstellingen. De leuke kraampjes zijn ingeruild voor een stom labyrint waar je QR­-codes kan scannen. Dat heb ik de afgelopen tijd genoeg gedaan.”

Hij hoopt dat de digitale cultuurtuin een eenmalig experiment is. “Want wat een nietsigheid was het. De Uitmarkt moet een plek zijn waar je wordt verleid met nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen. Nu was ik binnen een kwartier klaar.”

Op Twitter uitten meer bezoekers hun ongenoegen. Twitteraar @Veermus zegt dat ze nog nooit zo’n treurige editie heeft meegemaakt. ‘Wat een armoe.’ Volgens @keawijkstra was de editie een flop. ‘Geen kraampjes, maar digitale s­chermen en enorme herrie vanaf een podium.’ Jan-Bert Vroege, stadsdeelbestuurder Oost, noemde de digitale cultuurtuin op Twitter ‘vrij ongezellig’ in vergelijking met de kraampjes voorheen.

Aangepaste versie

Marieke de Vos van Xsaga Festivals, de organisatie achter de Uitmarkt, heeft begrip voor de reacties. “Als je de traditionele Uitmarkt gewend bent, is dit totaal iets anders. Dat ­proberen we de mensen ook uit te leggen. Dit jaar is een aangepaste versie van de Uitmarkt.” De organisatie had slechts twee maanden de tijd om iets op te zetten. “We zijn gelijk gaan kijken: hoe kunnen we in een korte tijd een Uitmarkt organiseren? Daar is dit uitgekomen.”

Voor veel instellingen is de digitale cultuurtuin een uitkomst. “Die hadden geen mensen en geen middelen om drie dagen lang op de markt te staan, maar konden er op deze manier toch bij zijn. We slaan een nieuwe weg in en dat is spannend. Het is even wennen, maar het commentaar nemen we mee om te kijken hoe we volgend jaar kunnen verbeteren.”