Teleurstelling bij deelnemers Amsterdam City Swim groot

Het zal misschien iets minder zijn dan in andere jaren, maar er wordt nog steeds een mooi bedrag ingezameld Gorrit-Jan Blonk van de Stichting ALS

Extreme weersomstandigheden

Dat het water in de grachten zo sterk vervuild is, hangt samen met de extreme weersomstandigheden van de afgelopen maanden. De hete, droge zomer zorgde al voor blauwalg in de grachten, met de zware regenbuien van de afgelopen weken stroomde veel vuil het water in.



De grootste klap kwam met de enorme plensbui van woensdag. Het riool kon die hoeveelheid water niet aan en via de overstort stroomde rioolwater in de grachten.



't Hooft: "We hadden de hoop dat de waterkwaliteit de afgelopen dagen nog flink zou verbeteren, maar dat gebeurde niet. Het is echt een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden. Over twee weken is het water waarschijnlijk weer prima geschikt om in te zwemmen. Nu kon het even niet."



Er is ook geen reden om na te denken over een andere plaats van handeling, zegt de bestuurder. "De City Swim hoort in Amsterdam. We gaan meteen aan de slag met de voorbereidingen voor volgend jaar."



Tien miljoen

Voor de inzameling van geld voor het goede doel maakt het besluit weinig uit, zegt directeur Gorrit-Jan Blonk van de Stichting ALS. "Het zal misschien iets minder zijn dan in andere jaren, maar er wordt nog steeds een mooi bedrag ingezameld. In de afgelopen zes jaar is in Amsterdam meer dan tien miljoen euro bij elkaar gezwommen. Dat is een fantastisch resultaat. En op allerlei andere plekken in de wereld wordt tegenwoordig ook ingezameld voor de bestrijding van ALS."



Een beetje een pechjaar is het wel, vertelt Blonk, terwijl het marineterrein langzaam volstroomt met bezoekers. "Eind mei stonden we met een grote groep fietsers aan de voet van de Mont Ventoux voor de Tour du ALS. Die moest worden afgeblazen vanwege het noodweer in de bergen. En nu dit weer. In Frankrijk hebben we er met z'n allen maar een geweldig feest van gemaakt. Dat moeten we vandaag ook maar doen."



