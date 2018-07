Teleurstelling bij bewoners ADM: 'Het is heel erg bitter'

Het is toch potjandrie ernstig, dat zo'n mooi terrein moet wijken voor de belangen van weer een vastgoedbelegger Durk

Durk, die niet met zijn achternaam in de krant wil, reageert rustig maar teleurgesteld is hij zichtbaar. "Het is toch potjandrie ernstig, dat zo'n mooi terrein moet wijken voor de belangen van weer een vastgoedbelegger."



"We nemen de Raad van State niets kwalijk hoor. Maar wie houdt nu de gemeente nog in de gaten, die zich niet houdt aan het kettingbeding? Hier gebeuren hele rare dingen."



Volgens de bewoners van het ADM-terrein mag de gemeente het gebied enkel verhuren aan een scheepswerf, omdat dat ooit in regelgeving is bepaald. De eigenaar van het gebied zegt nu een huurder te hebben die óók een scheepstak heeft, maar dat geloven de bewoners niet.



Een medebewoonster, een vrouw met blondgeverfd haar die ook bij het hek staat, vult aan: "Als we weg moesten omdat er een scheepsbedrijf zou komen zou het heel anders zijn. Maar nu gaat het om mensen die al heel veel geld hebben die nog meer gaan krijgen. Dat is heel erg bitter."



