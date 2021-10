Telefoonzaken Bijlmerplein zetten beveiligers in na derde overval in 10 dagen: ‘Tragisch’

Beeld Shutterstock

“Ik denk dat ze een halve minuut binnen waren, daarna zag ik ze naar buiten rennen met een sporttas,” vertelt een winkelbediende van Aktiesport, een sportwinkel tegenover de getroffen KPN-zaak. “Door de overval van vorige week mocht je niet zomaar meer naar binnen. Eentje klopte aan terwijl de ander om het hoekje bij de slager wachtte. Toen er werd opengedaan stormde die ander naar binnen.”

Terwijl het winkelpubliek op het Bijlmerplein weer rustig voorbij schuifelt, herinnert een briefje op de glazen deur van de KPN-zaak aan wat er deze donderdagochtend is gebeurd: ‘Wegens omstandigheden gesloten’. De twee daders waren in het zwart gekleed en zijn er vandoor gegaan op een donkere, matgekleurde Piaggo. Volgens Burgernet gaat het om twee witte jongens van ongeveer 18 jaar oud.

Beveiligers

Vorige week vrijdag werd dit KPN-filiaal ook al overvallen; die daders gingen er eveneens op een scooter vandoor. Het is onbekend of het om dezelfde daders gaat. In beide gevallen is niet bekend wat ze hebben buitgemaakt.

Vorige week dinsdag werd een T-Mobilewinkel op het Bijlmerplein ook al overvallen. Nu staat daar een bewaker die de deur dichthoudt en alle klanten voor binnenkomst vraagt waar ze voor komen. “Tragisch is het, ik gun het niemand,” zegt de beveiliger. “Eerder stond hier geen beveiliging, de stad gaat zo niet de goede kant op.” Ook bij de Vodafonewinkel iets verderop staat sinds vanochtend een bewaker in de deuropening. “Ik stond eigenlijk op het Gelderlandplein, maar moest na de overval op KPN met spoed hiernaartoe komen.”

Heling

Entertainment Exchange, een elektronicazaak drie winkels verderop, is ook bekend met de overvallen. In de afgelopen twee jaar is de zaak maar liefst vier keer beroofd, onder andere bij een ramkraak met een auto. Daarna werden metalen paaltjes voor de winkel geplaatst. Het motief van de overvallen lijkt een KPN-medewerker duidelijk: “Ze komen puur voor de elektronica. Telefoons, koptelefoons, dat soort dingen. Dat is allemaal voor de verkoop, heling houd je niet voor eigen gebruik.”

Een medewerker van de Deli Company, een zaak tussen de KPN-winkel en Entertainment Exchange in, heeft gezien hoe de overvallers te werk gaan. “Het zijn echt jonge jongens, ze zitten te roken voor de winkel en houden die in de gaten. Als ze zien dat er op een gegeven moment weinig medewerkers staan, slaan ze toe. Eigenlijk waren in dit gedeelte van het Bijlmerplein nooit overvallen, dat is pas van de laatste twee jaar.”