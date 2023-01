Telefoonzaak Anton de Komplein half jaar dicht om stelselmatige heling

In 2022 werden er op drie data door verschillende instanties gestolen telefoons aangetroffen. Beeld Joris van Gennip

De politie en andere controlerende instanties zijn de laatste vier jaar geregeld in de winkel geweest voor controles en troffen daar steeds misstanden aan. Vanaf 2019 vond de politie er meermaals gestolen telefoons of accessoires, die waren buitgemaakt bij straatroven, diefstallen met geweld, zakkenrollen, overvallen of online fraude. Soms werden net geroofde telefoons in de winkels gepeild. In 2022 werden er op drie data door verschillende instanties gestolen telefoons aangetroffen. In datzelfde jaar werden ook 330 namaakaccessoires gevonden.

Zacht prijsje

In de buurt was bekend dat je in de winkel gestolen telefoons kon verkopen, en dat je tegen een zacht prijsje gestolen telefoons kon kopen. De exploitant werd vaak gewaarschuwd en kreeg sancties opgelegd, maar verbeterde zijn bedrijfsvoering niet.

De arbeidsinspectie legde de exploitant blijkens het sluitingsbevel ook meermaals boetes op voor het in dienst hebben van medewerkers zonder verblijfsvergunning , onder wie mensen in een kwetsbare positie.