Telefoon vermiste Kamphuis heeft even aangestaan

Op 30 augustus ging de telefoon van de 47-jarige Kamphuis twintig minuten aan in de omgeving van Vikessa in het zuiden van Noorwegen. Dat is tien dagen nadat hij voor het laatst zou zijn gezien in Bodø, dat veel noordelijker ligt.



De politie meldt dat na het plotse aangaan van de telefoon de simkaarten zijn verwijderd en er een Duitse simkaart in het toestel van Kamphuis is geplaatst. Van dat nummer vraagt de Noorse politie de historie nu op.



Ancilla van de Leest, een vriendin van Kamphuis, reageert 'voorzichtig blij' op de nieuwe details in het onderzoek naar de vermissing van de Nederlandse cybersecrity-expert.



"Er is een sms'je ontvangen door zijn telefoon. Dat kan bijna niet zonder zijn pincode. Dat betekent dat hij in elk geval tien dagen na zijn verdwijning hoogstwaarschijnlijk nog leefde. Dat is het enige wat je nu, niet eens met zekerheid, kunt zeggen."



Denemarken

Ook schrijft de Nederlandse politie op haar website dat er een getuige is die Kamphuis afgelopen maandag, 3 september, nog in Denemarken heeft gezien.



Hij zou in Ribe in Jutland zijn gesignaleerd. Dat wordt nu verder onderzocht door de Deense politie en bureau Sirene, dat de beschikking heeft over reisgegevens van Schengen-landen.



"We staan in nauw contact met de politiediensten in Noorwegen, Denemarken en Duitsland," zegt een woordvoerder van de politie. "Dit soort details worden nu bekend gemaakt om mensen te laten weten ook in die landen alert te zijn op de vermissing. Hij kan nog op veel plekken zitten."