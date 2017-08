Telefoon in de auto aanraken ook taboe?

Een telefoon gebruiken tijdens het rijden is een groeiend probleem voor de verkeersveiligheid. Exacte cijfers over het aantal doden en gewonden als gevolg van telefoongebruik achter het stuur zijn er echter niet. Het blijft dus bij schattingen.



Dodelijke aanrijding

Rechtszaken lopen vaak uit op welles-nietesgevechten. Onlangs stelde een rechter in Alkmaar een uitspraak uit over een dodelijke aanrijding op Texel, omdat meer onderzoek nodig was over het appgedrag van de verdachte tijdens het rijden. Dat de verdachte had geappt achter het stuur, leek overduidelijk, maar ze ontkent dat ze dit deed op het moment van de aanrijding.



Veilig Verkeer Nederland (VVN) is voorstander van het idee om het aanraken van de telefoon tijdens het rijden, op wat voor manier dan ook, te verbieden. VVN vindt niet dat ook een autoradio bedienen niet meer mag. "Dat is een veel simpelere handeling," zegt een woordvoerder. "Zoals je ook een airco moet kunnen aanzetten."