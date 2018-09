Telefoon Arjen Kamphuis maakte contact met drie masten

De telefoon van Kamphuis was die late avond van 30 augustus ongeveer 20 minuten ingeschakeld, voordat er een Duitse simkaart in werd geplaatst en het toestel weer van de radar verdween.



Gouden tip

De politie gaat ervan uit dat de telefoon in beweging is geweest, maar sluit ook niet uit dat het telefoon door de verschillende stations is opgepikt zonder dat het toestel zich bewoog.



In de mysterieuze verdwijningszaak houdt de Noorse politie rekening met drie scenario's. "De eerste is dat hij misschien een ongeluk heeft gehad, waarbij hij omgekomen is of nog leeft maar hulp nodig heeft," betoogde assistent-politiechef Bjarte Walla eerder. "De tweede is dat hij zelf verborgen wil blijven. De derde dat hij slachtoffer is van een strafbaar feit."



Tot nu toe zijn in de zaak meer dan honderd tips binnengekomen, van onder andere getuigen die stellen Kamphuis ergens te hebben gezien.



De gouden tip zit daar echter niet tussen. Het onderzoek lijkt in een impasse beland.



Lees ook: Vermiste Arjen Kamphuis is een autoriteit in cybersecurity