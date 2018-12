Telecombedrijf Veon schrapt banen in Amsterdam

Het bedrijf stopt met de investeringen in digitale platforms waarmee het bedrijf de concurrentie wilde aangaan met grote techbedrijven als Facebook en Google. Bovendien wil Veon het mes zetten in de operationele kosten.



Veon, voorheen Vimpelcom, is met ruim 200 miljoen abonnee's het vijfde telecombedrijf in de wereld. Het is met name actief is in Rusland en de voormalige staten van de Sovjet-Unie. Ook in Pakistan, Algerije, Bangladesh en Laos biedt het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf mobiele telefonie aan. Het heeft verder geen activitieten in Nederland.



Mislukt project

Voormalig topman Jean-Yves Charlier had de digitale strategie ingezet om een sociale netwerk- en betaalapp te bouwen. Die moest lijken op de Chinese app Wechat. Het project kostte ongeveer 100 miljoen dollar per jaar.



Het plan mislukte doordat in de verschillende landen waar Veon actief is, andere diensten nodig zijn. Daarom mogen de nationale bestuurders van Veon voortaan aangeven waar de prioriteiten in hun land liggen.



Miljoenenschikking

Veon veranderde vorig jaar van naam, nadat het een miljoenenschikking trof met Justitie vanwege het verduisteren van geld. Vimpelcom bleek jarenlang in totaal 144 miljoen euro smeergeld te hebben betaald aan de dochter van de dictator van Oezbekistan, om daarmee toegang te krijgen tot de telecommarkt van dat land.



Naast de 358 miljoen euro kostende schiiking in Nederland, moest Vimpelcom nog eens 400 miljoen dollar betalen in de VS.



De zaak was er mede de oorzaak van dat ING eerder dit jaar een miljoeneschikking van 775 miljoen euro met Justitie moest treffen, omdat het onvoldoende toezicht had gehouden op klanten als Vimpelcom.



Accountant EY wacht om die reden nog juridische repreasilles.