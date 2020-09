Tekort personeel politie Amsterdam houdt nog jaren aan

De politiepost op Centraal Station verdwijnt mogelijk vanwege het personeelstekort. Beeld ANP

Dat zei commissaris Jan Pronker van de Amsterdamse politie, die donderdagmiddag pijnlijke keuzes moest verdedigen in de gemeenteraad. Binnen de politie wordt momenteel druk gereorganiseerd om de basisteams, waar vanuit onder meer de wijkagenten en de noodhulpdiensten opereren, op sterkte te houden. Hierdoor wordt het mes gezet in onder meer allerlei specialistische teams.

Zo wil de politie de post op het Centraal Station sluiten, worden specialistische teams zoals die in het Westelijk Havengebied verkleind en gaat een arrestantencomplex dicht ten gunste van de bezetting in de overige twee cellenblokken.

“De wijkagenten moet zoveel mogelijk in hun wijk kunnen lopen en de noodhulp moet altijd beschikbaar zijn,” zei Pronker. “Ondanks ons volle bordje was er de afgelopen jaren nog ruimte om iets extra’s te doen, maar nu zitten we met een onderbezetting van minimaal 10 procent op de basisteams.”

Werkgelegenheid elders

Het grote aantal vacatures is ontstaan omdat veel oudere agenten met pensioen gaan, en de werkgelegenheid elders in de economie in de afgelopen jaren juist enorm is aangetrokken. Onder meer door de opleiding tot agent te verkorten van drie naar twee jaar wordt geprobeerd om de instroom te verhogen. Toch zullen er nog een aantal schrale jaren verstrijken voordat dit effect heeft. Pas in 2024 hoopt Pronker, die overigens zelf ook dit jaar met pensioen gaat, dat de bezetting weer op sterkte is.

Met het schrappen van de post op het Centraal Station worden ongeveer 90 agenten vrijgespeeld die elders in de stad kunnen worden ingezet, zei hij. Wel blijft de politie permanent aanwezig op het station. Volgens hem is de veiligheidsbeleving van reizigers daar niet anders dan op stations zoals Utrecht Centraal, die ook geen eigen politiepost hebben. Volgens hem is het aan de vervoerders die gebruik maken van het Centraal Station om in het gat te stappen dat de politie de afgelopen jaren heeft opgevuld. “Zij zijn er de afgelopen jaren heel goedkoop van afgekomen.”

Begrip

Organisaties zoals de NS en FNV Spoor deden de afgelopen dagen juist een klemmend beroep om de politiepost open te houden, maar het lijkt erop dat zij bot vangen. In de gemeenteraad en bij burgemeester Halsema klinkt begrip voor de keuzes die de politie moet maken.