Tekort blijft: sommige groepen hebben maandag geen leraar

Hier en daar zijn nog vacatures, bevestigt Joke Middelbeek, voorzitter van het breed bestuurlijk overleg (bbo) van Amsterdamse basisschoolbesturen. Vooral in moeilijker buurten in Zuidoost is het lastig het lerarenteam compleet te krijgen.



Sommige scholen zien zich aan het begin van het schooljaar geconfronteerd met een groep zonder leerkracht. Op basisschool Polsstok geldt dat nog voor groep 6, laat directeur BartJan Commissaris aan AT5 weten. Hij overweegt zelf voor de klas te gaan staan.



Shopgedrag

Middelbeek heeft met passen en meten alle vacatures kunnen opvullen op de vijftien basisscholen die onder haar bestuur, STWT, vallen. Wel was er de vrees dat in de vakantie plotseling leerkrachten zouden afvallen.



"Voor de vakantie zagen we al dat mensen makkelijk overstappen: ze zijn heel erg bezig met waar de beste kansen en minste reiskosten zijn," zegt Middelbeek. "Het verbaast me dat ze zo makkelijk overstappen, terwijl ze zes of zeven jaar voor een klas hebben gestaan. En dan vertrekken ze ineens naar Purmerend."



Ze kan het de leraren nauwelijks kwalijk nemen met de hoge kosten voor wonen en de vragende markt, maar ze zou graag zien dat het wat 'netter' gaat. "Dit is shopgedrag."



De meeste vacatures kon STWT vervullen dankzij het eigen netwerk van schooldirecteuren, maar de laatste open plaatsen moesten via uitzendbureaus worden geregeld, een kostbare oplossing. "Dat kost zo een ton voor een jaar," zegt Middelbeek. "We moeten daar met zijn allen vanaf."



Lees ook: 'Lerarentekort in Amsterdam komt echt door de woningmarkt'