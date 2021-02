Tegenvaller van 25 miljoen voor bouwproject bij Centraal Station

Het Centraal Station in Amsterdam vanuit de lucht na het ingaan van de avondklok. Beeld ANP

Dat zei verkeerswethouder Egbert de Vries donderdagmorgen in een commissievergadering in de Stopera. Het gaat om onvoorziene kosten, aldus De Vries. Ook de kosten die zijn toe te schrijven aan de inzet van het gemeentelijke team zijn veel groter dan verwacht.

Met De Entree worden alle werkzaamheden bedoeld aan de voorzijde van het Centraal Station. Er komt onder meer een ondergrondse fietsenstalling voor 7.000 fietsers, tramsporen en haltes worden vernieuwd, kabels en leidingen worden vervangen en er komt nieuwe bestrating. De uitvoering is begin 2018 gestart en duurt in totaal zo’n vijf jaar.

Tekort

Volgens De Vries bleek eind december, ‘precies tijdens de overdracht’ van het wethouderschap van Sharon Dijksma naar hemzelf, dat er sprake was van het grote tekort. Hij zegt dat er inmiddels onderzoek is gedaan naar de oorzaken van de tegenvaller.

Of het oplopen van de kosten gevolgen heeft voor de oplevering van het project, die is gepland in 2023, is nog niet bekend.