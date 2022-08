Tegenvaller in de strijd tegen drillrapgeweld: Amsterdamse hof zet streep door opruiingsvonnis

Veel drillrapvideo’s zitten vol schietgebaren en slowmotionbeelden van mannen met schoudertasjes die met echt lijkende vuurwapens zwaaien. Beeld Youtube

Het gaat om de zaak tegen drillrappers Biggskaki (de 24-jarige Diego M.) en Jorra (de 28-jarige Jordan S.) van drillrapformatie LelylandSpartans. Die zaak had de trekken van een proefproces.

De Amsterdamse rechtbank had het duo in november 2021 veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur vanwege het bezit van een nepvuurwapen en opruiing, omdat ze in een videoclip opriepen geweld te gebruiken tegen rivalen.

Het gaat om de track Intensive Care die nog altijd op YouTube te vinden is. De video bevat de vertrouwde drillrapclichés: schietgebaren en slowmotionbeelden van mannen met schoudertasjes die met echt lijkende vuurwapens zwaaien. In het filmpje richten de rappers zich vooral tegen hun opps (vijanden).

Voor het eerst veroordeelde de rechtbank drillrappers tot opruiing vanwege rapteksten als ‘Druk ‘m in west, die opps die gaan down’, ‘mik niet naast body, ik blaas in’, ‘catch een opp ik maak ‘m echt (dood)’, ‘ik blaas op je head want ik wil je go’ en ‘ik wil mn opps in intensive care’.

De rechters zagen het plaatsen van de clip en uitsnede daarvan op YouTube en Instagram als oproepen tot geweldpleging. Daar komt bij dat de jongens ‘afmaak’-gebaren maken en in de video wijzen met een neppistool. Voor dat laatste werden de rappers veroordeeld voor het bezit van een nepvuurwapen.

Dat de rappers niet expliciet benoemen om welke opps het gaat, doet volgens de rechtbank niet af aan het opruiende karakter.

Succes in meer zaken

Na de eerste zaak zijn meerdere drillrappers met succes voor opruiing vervolgd. Op 19 augustus legde de Amsterdamse rechtbank twee drillrappers nog straffen van 1,5 en 1 jaar op wegens opruiing en wapenbezit. Met dergelijke vonnissen op zak hoopten de Amsterdamse autoriteiten bijvoorbeeld adverteerders op sociale media ervan te overtuigen dat ze die strafbare opruiing in drillraps niet moesten faciliteren.

Nu haalt het gerechtshof echter een streep door het eerste vonnis, en ligt het voor de hand dat ook andere zaken bij het gerechtshof onderuit zullen gaan. Het hof vindt de uitingen van de drillrappers in de clip ‘onvoldoende concreet om te oordelen dat in strafrechtelijke zin wordt aangespoord tot het plegen van enig strafbaar feit’.

Het woensdag gewezen arrest: ‘De letterlijke bewoordingen van de tekst van het nummer Intensive Care noch de strekking daarvan biedt een voldoende concreet aanknopingspunt voor de aanname dat de verdachten anderen proberen iets te laten doen’ – het plegen van misdrijven. ‘De verdachten rappen veeleer over hun eigen ervaringen, gevoelens, wensen en fantasieën’. Ze rappen over ‘ik’ en ‘we’, zichzelf dus, en de ‘opps’ zijn geen ‘concrete tegenstanders of doelwitten’, aldus het hof.

Geen aansporing

‘De bezongen of gerapte wens om die onbestemde opps op de intensive care te willen, is in deze context nog geen aansporing aan het publiek,’ schrijft het hof. ‘Dat de tekst onmiskenbaar gewelddadige elementen bevat en dat in de videoclip nepvuurwapens worden getoond, maakt dit oordeel niet anders’.

“Ik ben blij dat het OM een halt is toegezegd in het vervolgen van zaken waarbij niet concreet tot geweld wordt opgeroepen,” zegt Maarten Kuipers, de advocaat van Diego M.

Beide verdachten worden alleen nog veroordeeld voor het bezit van de in de videoclip getoonde nepwapens en krijgen elk 550 euro boete. Betalen ze niet, dan moeten ze alsnog voor 11 dagen de cel in.

Het ligt voor de hand dat het OM tegen het arrest in cassatie zal gaan, aangezien het vervolgen van drillrappers en hun helpers voor opruiing een belangrijk onderdeel is van het beleid waarmee de overheid het grove, geregeld dodelijke geweld in en om de drillrapscene probeert in te dammen.