Tegenvallende resultaten bij scheiding afval

De gemeenteraad had in 2015 ambitieuze plannen. In 2020 moest 65 procent van het huishoudelijk afval gescheiden zijn voor verwerking. Door tegenvallende tussenresultaten gaat dit doel niet bereikt worden.



In een brief aan de raad schrijft de wethouder, op advies van haar beleidsadviseur, dat het tegenvalt om de Amsterdammer te mobiliseren om het afval thuis te scheiden. Ook het plaatsen van inzamelvoorzieningen heeft vertraging opgelopen.



In een nieuw beleidsplan, gericht op 2020-2025, wil Van Doorninck de focus verleggen. De wethouder wil inzetten op het voorkomen van afval en het hoogwaardig verwerken van afval.



