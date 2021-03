Tegenstanders windmolens teleurgesteld ondanks schrappen plannen bij IJburg

Beeld ANP

Na de schifting die wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) heeft aangebracht in de mogelijke locaties voor windmolens rond de stad is de kans des te groter dat ze langs de A10-Noord komen of in het groen tussen Zuidoost, Weesp en Driemond. Ook daar zullen de windmolens terechtkomen binnen de anderhalve kilometer van woningen, de afstandsnorm die Windalarm voorstaat.

De dupe

Windalarm is teleurgesteld. ‘De minder weerbare wijken zoals bij Amsterdam-Noord, Zuidoost en Geuzenveld-Slotermeer lijken de dupe te worden,’ concludeert Windalarm. En ook daar is geen draagvlak, volgens Windalarm. De actiegroep zet de strijd tegen de windmolens daarom door.

IJburger Roel Schiffers is helemaal niet opgelucht nu windmolens op plekken dicht bij de Bert Haanstrakade van de baan zijn. “Als je alleen naar jezelf kijkt, valt het mee. Maar kijk je ietsje verder, dan komen ze nog steeds in het gebied.”

Hij doelt op het water van het IJmeer verder uit de kust van IJburg. Daar zijn windmolens een stap dichterbij gekomen nu het is aangewezen als voorkeursgebied, met mogelijk windturbines van 200 meter hoog. Ze zouden daar bovendien dicht bij het nieuwe Strandeiland komen, waar 8000 woningen staan gepland.

“Wat de Bert Haanstrakade bespaard is gebleven, krijgen de mensen van Strandeiland dus wel,” zegt Scheffers. Aangrenzend aan Strandeiland zou op Buiteneiland een park aangelegd worden. “Dat wordt dan toch een andere beleving met zulke grote windmolens. Het lijkt me niet de beste plek om te picknicken.”

Niet achterban GroenLinks

Ook in Amsterdam-Noord zijn windmolens een stap dichterbij gekomen, langs de A10 en bij de Noorder IJplas. Volgens Martijn van Beenen zijn de woonbootbewoners in de Noorder IJplas ‘enorm teleurgesteld’. “Maar we hadden het wel verwacht. In Noord zijn we gewoon niet de achterban van GroenLinks.”

Zo is het volgens hem gekomen dat de windmolens bij IJburg goeddeels van de baan zijn, terwijl ze in Noord mogelijk wél komen in een hele gordel langs de A10. “Marieke van Doorninck heeft gewoon op haar sodemieter gekregen van haar eigen achterban op IJburg.”