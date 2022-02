Tegenstanders van windmolens in Amsterdam proberen referendum van de grond te krijgen

Tegenstanders van windmolens langs de rand van Amsterdam proberen een referendum te organiseren in de provincie Noord-Holland. Zo willen ze bereiken dat de turbines weer op grotere afstand van woningen neergezet moeten worden.

Binnen Noord-Holland waren windturbines tot voor kort niet toegestaan binnen 600 meter van woningen. Het in 2019 aangetreden provinciebestuur wil daarvan af, omdat het een extra regel is die alleen in deze provincie geldt en omdat die het moeilijker maakt om in de toekomst meer windenergie op te wekken.

Actiegroep Windalarm, twee jaar terug opgericht uit protest tegen windturbines bij IJburg, heeft de provincie formeel doorgegeven dat de wens voor een referendum leeft. Op een website van de provincie moeten de indieners nu eerst vijfhonderd handtekeningen van kiesgerechtigde Noord-Hollanders verzamelen om dat op de agenda van Provinciale Staten te krijgen.

Lange weg te gaan

Voordat er daadwerkelijk een referendum komt hebben de indieners nog wel een lange weg te gaan. Zo lenen niet alle onderwerpen zich voor een volksraadpleging. Als het lukt om de handtekeningen op te halen, zal Provinciale Staten zich daar begin maart over buigen. Pogingen om een referendum te organiseren zijn al vaker stukgelopen op deze eerste horde.

Vervolgens moeten minstens tienduizend kiesgerechtigden verzoeken om referendum. Dáárna moeten 45.000 Noord-Hollandse kiezers dit verzoek ondersteunen met hun handtekening. Als het dan tot een referendum komt, telt de uitslag alleen als de meerderheid bestaat uit minstens 30 procent van de ruim 2 miljoen kiesgerechtigde Noord-Hollanders.

Minimale afstand

Windalarm wil met het referendum afdwingen dat de afstand tot woningen zelfs wordt vergroot tot tien keer de ‘ashoogte’ van de windturbine. In dat geval zijn windturbines in de gemeente Amsterdam uitgesloten, met uitzondering wellicht van de haven en het IJmeer. Maar windmolens in natuur, zoals bij het IJmeer, wil de actiegroep met het referendum ook uit den boze verklaren.

Het kabinet heeft bij zijn aantreden eind vorig jaar ook aangekondigd dat er een minimale afstand komt tussen windturbines en woningen. Welke ‘afstandsnorm’ het kabinet wil instellen, is nog niet bekend.

In de Amsterdamse gemeenteraad drongen verschillende partijen er donderdag op aan dat het stadsbestuur zijn plannen om zeventien windmolens te bouwen op een laag pitje zet tot het kabinet met de afstandsnorm is gekomen. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) wees dat donderdag van de hand met steun van een meerderheid in de gemeenteraad.